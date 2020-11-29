美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物

香港特別行政區維護國家安全委員會成員中，被美國列入制裁名單的包括駱惠寧（前左二）、林鄭月娥（前中）、鄭若驊（前右一）、陳國基（後右一）、李家超（後左三）和鄧炳強（後右三）。（中通社資料照片）

香港 特首林鄭月娥 透露自己目前無銀行服務，家中堆滿現鈔，成香港民間談資，也折射出香港銀行包括在港中資銀行，面對美國 因港區國安法實施的制裁，對制裁名單中人和「高度敏感政治人物」，已全面收緊業務。

林鄭月娥27日接受香港有線電視英文專訪時，被問到美國因港區國安法實施制裁，生活有無不便？她說，作為香港特首，沒有銀行為她提供服務，她每日用現金買所有的東西，家中有成堆的鈔票。

林鄭月娥還說，因為沒有銀行戶口，香港政府向她發薪是用現金，她未說明何時開始沒了銀行戶口，只說不是從一開始就沒有銀行戶口，但因維護國家安全而受制裁，是一種榮幸。

這兩天，林鄭月娥無銀行服務之事成了話題。有討論林鄭月娥今年4月自加年薪至521萬港元（約67.2萬美元），平均月薪約43萬港元（約5.54萬美元），是全球領導人第二高月薪，超過美國總統，她住的禮賓府要幾間房堆現金？還有討論到，香港眾多中資銀行，包括內地四大國有商業銀行，居然都不做林鄭生意，原因何在？

自港區國安法實施，美國通過香港自治法，已先後公布兩批正式制裁名單。美國國務院10月中更正式向國際金融機構發出警告，要求不可與包括林鄭月娥在內等遭到制裁的人士有商業往來，華府會在60天內披露涉及與該批被制裁人士有重要商業往來的金融機構名單。

據美國總統川普發出的行政命令，受制裁人士及直系親屬入境美國也會受到限制，在哈佛大學就讀並擬於今秋投身職場的林鄭月娥次子林約希，據悉已離美在大灣區中山市隱居。

•中資銀行美元結算 須遵美規定

香港金融管理局早前曾表明外國政府的單邊制裁在香港沒有法律效力，但金融界人士指出，香港的銀行會按照內部的「金融犯罪合規」規定，自行決定執行制裁方法。一些大行已明訂要遵守美國財政部制裁令。

至於香港的中資銀行為何不向被制裁官員提供服務？金融界人士解釋說，美元是國際貿易的主要交易貨幣，中資銀行沒有退出美元結算系統前，只能執行制裁令，否則會被美國制裁，包括罰巨款。

香港行政會議召集人陳智思，7月就公開他被美資銀行結束業務、不再提供服務。香港警務處長鄧炳強被宣布制裁前，曾向滙豐銀行還清置富花園房屋的貸款，並轉貸到中銀香港。11月10日第二批制裁名單公布後，一次還清這筆貸款。