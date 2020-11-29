美國兩波制裁 中、港14高官入列

香港示意圖。圖／shutterstock

中國6月底通過港區國安法 後，美國 總統川普7月中簽署香港 自治法，要求美國國務院90天內公布名單，制裁涉及違反北京向香港承諾自治的人士，以及在名單公布後60天仍與涉事人士有往來的金融機構。而二次制裁的範圍包括限制在美國的借貸、外匯、物業交易、出口及轉帳等。

美國據香港自治法實施制裁，由美國財政部外國資產控制室（OFAC）負責。美國財政部8月7日發表聲明，指「今天行動的後果是上述個人以及所擁有的任何實體的所有財產和財產的權益，不論是直接或間接、50%或以上、是由他們個人或是與其他被封鎖人士持有，亦不論是在美國，或由在美國的人持有或控制，都是被封鎖，以及須向外國資產控制室（OFAC）報告。」

因港區國安法遭美國制裁的內地和香港官員有兩批，第一批特別指定國民和被封鎖人員名單有10人：行政長官辦公室主任和維護國家安全委員會成員兼祕書長陳國基、律政司司長鄭若驊、行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超、中聯辦主任駱惠寧、警務處處長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衛、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

11月9日美國國務院再就港區國安法制裁4名中港官員：包括港澳辦副主任鄧中華、駐港維護國家安全公署副署長李江舟、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙和國家安全處高級警司李桂華。