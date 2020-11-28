12港青移鹽田檢察院審查起訴 料兩周內開審

香港示意圖。圖／shutterstock

廣東深圳公安 局鹽田分局27日下午3時在官方微博通報，12名港人涉嫌組織他人偷越邊境 、偷越邊境案件已偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。消息指，此案件預料於未來1至2周內開審。

中央社報導，審查起訴為中國 檢察院對公安機關移送起訴的案件，審查決定是否起訴，是中國刑事訴訟法規定的程序。

廣東海警8月23日在粵港東南方向海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，並將船上12名港人扣押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院9月30日批准逮捕上述12人，其中開船的鄧姓與另一名喬姓當事人以涉嫌組織他人偷越邊境罪批捕，其餘10人則為涉嫌偷越邊境罪。

上述人員被關押在深圳期間，部分家屬曾委託包括盧思位在內的多名內地律師代理案件，但相關律師都未獲許可會見當事人。之後多名律師遭受當地司法局約談，要求退出案件。

據自由亞洲電台中文網11月初的統計，共有6名律師被迫退出，13名律師先後被約談。

•家屬：官派律師一問三不知

另據明報報導，有家屬表示，內地指派的律師昨沒通知有關送檢的消息，嘆「心急如焚」，指審訊是否公開及家屬能否旁聽等都是未解的問號，重申要求由家屬委託的律師代表當事人。有內地律師指出，檢察院審查過程可長達6.5個月，若決定起訴，一般審理約3個月，意味未來的法律程序可長達9個多月。

據報導，被捕人黃偉然的母親昨稱「心急如焚」，很擔心兒子情況，「幾時審？唔知。係咪公開審？唔知。可唔可以旁聽？唔知。12個人一齊審，定係逐個審？」她說昨日收不到內地指派律師的通知有關送檢一事，質疑該律師有否專業操守，「係咪真心幫個仔辯護？」她又說，該律師過去曾兩次來電，她每次問及案情，對方也「一問三不知」。她說渴望到場旁聽，盼審訊能公平公開公正，重申要求由家屬律師代表兒子。