香港通識課教「習思想」？ 港府：學生須懂內地事

香港青年學子近年積極投入抗爭運動，引發港府決定加強「愛國教育」。（路透資料照片）

港府將加強學生的國民教育，但對於是否將教授「習思想」？香港 政務司長張建宗表示，學生必須了解內地正在發生的事，這並非要討論個人思想，也非討論意識形態或「洗腦」，而是要「認識事實和國家」。

香港電台報導，張建宗27日表示，港府改革通識科會保留批判思考的目標，會擴大學生知識領域，尤其是認識國家和香港歷史，包括認識內地的「憲法」、香港「基本法」和國家安全教育。

●要求學生考察內地

香港教育局 長楊潤雄在電台節目中則表示，港府將改革通識教育課程，要求學生到內地考察，而且非單純觀察，而是要製作專題報告。而相關考察不會算成績，但學生可以透過到內地考察接觸世界議題，比如氣候變化。

楊潤雄26日也表示，將大幅度改革通識教育，包含取消具體評分，只給予及格或不及格，並為課程引入國家安全教育等。

通識教育是香港中學科目之一，也是高考必考科目。

另據中央社報導，去年中爆發的「反送中」運動觸發廣泛「港獨」和「反中」思潮，香港坊間有人歸咎於通識教育和教授老師的「反中」背景。為此，北京 方面早已把加強香港學生的國民教育視為「整頓」香港問題的重點方向。