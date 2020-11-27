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增81確診 港關閉酒吧夜店三溫暖

香港新聞組╱香港27日電
香港26日再有81人確診感染武漢肺炎，當局26日凌晨開始實施更嚴格的防疫措施，關閉所有酒吧、三溫暖、夜店及夜總會。圖為知名的蘭桂坊酒吧街。（中通社）
香港26日再有81人確診感染武漢肺炎，當局26日凌晨開始實施更嚴格的防疫措施，關閉所有酒吧、三溫暖、夜店及夜總會。圖為知名的蘭桂坊酒吧街。（中通社）

香港再有81人確診感染新冠肺炎，大部分病患仍與本地「跳舞群組」傳播有關；港府26日凌晨開始實施更嚴格的防疫措施，關閉所有酒吧、三溫暖、夜店及夜總會，餐飲處所宴會人數上限40人，為期一星期至12月2日。

中央社報導，衛生官員公布，香港新增確診病例中，75例為本土病例，6例為境外移入；本土病例中，與近日大爆發的「跳舞群組」關聯病例就有59例，累計已達311例。

香港上周爆發第四波疫情，傳播源頭主要是跳舞場所以及提供客人跳舞的酒吧和夜店等；港警加強巡查尖沙嘴酒吧，25日深夜11時許到文台道及諾士佛台一帶的酒吧區巡查，提醒酒客凌晨零時起酒吧須關閉，勸導離開，並向負責人講解最新防疫規定。

醫師可強制疑似病患檢測

此外，港府為遏阻疫情蔓延，昨宣布增加多個病毒檢測中心，方便更多市民前往接受檢測。食物及衛生局局長陳肇始表示，明天起將陸續在各區增加5個病毒檢測中心。政府也將授權所有醫生向懷疑感染病毒的人發出指令，強制接受病毒檢測，病人沒遵從指示受檢，最高可被罰款港幣2萬5000元及監禁6個月。

余錦基中招 又一名人確診

另一方面，曾任香港足球總會主席、現任足總名譽副會長兼汽車會會監的余錦基證實確診，他19日曾出席汽車會傳媒活動，一度脫下口罩拍照。香港01報導，曾出席同一場合的汽車會會長李耀培表示，汽車會已陸續安排員工檢測，皆呈陰性，並強調當日安排有遵守防疫守則。

報導指出，李耀培表示，余錦基目前病情穩定，未有大礙；並稱由於李耀培當日坐在余錦基旁邊，加上近日也有與余見面，已被列作為密切接觸者。據悉，余錦基稱20日曾出席另一場飯局，有參加者事後確診，故推斷為感染源頭，相信與上周四的傳媒活動無關。

足總名譽副會長兼汽車會會監余錦基確診。 （中新社資料照片）
足總名譽副會長兼汽車會會監余錦基確診。 （中新社資料照片）

檢測 香港 汽車

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