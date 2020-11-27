軟硬兩手 真能修復香港？

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 特首林鄭月娥 提交其任內第四份施政報告，這份報告延遲月餘公布，還要去北京後重新回爐，但不論是抗疫還是紓困，都沒大意外，反倒是原以為會在新國際背景下走更強硬道路，誰料整份報告潛台詞都是「修復」二字。

林鄭月娥在施政報告的結尾，出人意外地有一段剖析內心，說過去一年是她四十年公務生涯中最嚴峻考驗，不但承受對她個人前所未有的攻擊，亦令她對香港前景深感擔憂。但她又稱風雨後一定會再見彩虹，要嚴控疫情，重振經濟，重整社會秩序，恢復香港國際聲譽，重建市民對政府信任。

林鄭月娥提「修復」，跟去年的「修復」相關。是以她首度提出，在「修例風波」中被檢控的18歲以下人士，如果他們有悔意並承認犯錯，會考慮給他們改過自新的機會。

她以一貫的居高姿態，說香港市民焦慮不安，甚至對前景失去信心，是完全可理解；特區政府能做得更多更好，是理所當然，所以如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是她施政報告首要目的。

於是林鄭月娥一手軟一手硬。硬的一手，是強調其施政報告務求在政治體制上正本清源，指社會部分人的「一國」意識有待提升。具體有三條，一是要在香港深化憲法、基本法及國安教育，改革高中通識教育科針對異化問題，進一步嚴懲不稱職及失德教師；二是年內要提交草案，安排公職人員宣誓；三是再修訂選舉制度及安排，研究明年立法會選舉將在大陸設立投票兼點票站。

軟的一手，是她認定部分青年對個人前景及社會發展感到迷茫無助，預計青年失業率可能維持雙位數，說7000萬人口的大灣區 發展潛力巨大，她要香港青年把握大灣區的學習、就業及生活機遇，將推「大灣區青年就業計畫」提供2000個名額，鼓勵在港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區城市工作。

林鄭月娥的「修復」思路，當然是有讚有彈。建制派中有人指施政報告只是林鄭爭取連任的政綱，主軸是借國家治療大傷；而民主派則直指施政報告是「大灣區報告」，跟香港市民無關，跟香港的修復拉不上關係。她首度提出赦免安排，網民則說如一年前提出效果兩樣。

香港未來怎麼走，關鍵在教育和年輕人。但前教育界立法會議員葉建源直言，施政報告顯示林鄭沒有就施政反省，反而將責任諉過於教育，令教師成為代罪羔羊。青少年在反修例運動中被捕，源於民憤已擴散至各年齡層，看不到有任何證據，顯示教師煽動學生導致大規模抗議行動。

香港東區區議員李予信更相信，報告提出修訂宣誓安排，異見者會進一步被封殺，預期區議會將成為下個目標。