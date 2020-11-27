林鄭施政報告滿意度新低 民望半數市民給0分

香港特首林鄭月娥25日在立法會發表施政報告，在民主派總辭後，場內再無反對聲音；但有六成四市民不滿施政報告，評分只有27.2分，創有紀錄以來新低。（美聯社）

香港 特首林鄭月娥 發表施政報告後的次日，出席電台聯播節目及立法會答問會。在民主派總辭立法會下，活動再無反對聲音。林鄭稱立法會「回復正常，幫咗我好大忙」，又稱香港現在以特首為核心。民主派不再開腔，但民調 顯示，林鄭的施政報告創歷來最低分。

沒民主派議員的立法會，令林鄭月娥十分輕鬆，她開場白更直言，香港是以行政長官為核心，直接向北京中央政府負責的行政主導體制，在此框架下行政、立法、司法機關權力分置，行政主導與司法獨立並無矛盾，行政長官職責亦包括維護立法會監察政府功能的權力。

她說，今次是香港回歸後首份施政報告將一國兩制獨立成章，認為若不了解、誤解初心，會出現困難。特首在一國兩制下有雙重身分、雙重負責，要照顧香港市民福祉，也要向北京負責，但如少部分人不斷破壞中央與香港關係，不斷抹黑及偏離一國兩制初心，甚至危害國安，她不能因為要令部分香港人支持她，而接受有關見解或行為，因此行政長官工作不容易。

林鄭月娥批評立法會以往修訂法例「拉拉扯扯」，指立法會「會又唔開、長期拉布、主席又選唔到」。她稱憲制功能外，立法會要配合政府施政。近日立法會恢復平靜，幫了政府很大忙。

對被民主派總辭後，香港立法會缺乏多元聲音，林鄭月娥歸咎於部分議員選擇辭任，指多元的立法會監督政府是正常及理想，但做不到不是她的問題。對現時的行政立法關係充滿信心，願意多到立法會。

工商專業背景團體經民聯的議員林健鋒，發言大讚林鄭，又稱很多市民要他向林鄭轉達「好關心妳、好支持妳」。

反而是在電台聯播節目中，林鄭月娥回應了一些敏感問題，如被問到有否留意政府民望持續低迷，她稱已不大關注這些數字，但說她自己去年以來不斷被人身攻擊及妖魔化，講什麼都會引起訛傳，要洗脫被人抹黑的形象很困難。

民主派會議召集人胡志偉在電台節目中說，林鄭施政報告提出的本地政策不值一提，只是「炒冷飯」及「流水帳」。他看不出林鄭有大意志，亦看不到報告如何有利香港前景，政府只想將港人送到大陸。

林鄭月娥今次施政報告，在最新民調中拿到歷史新低評分。調查顯示，有六成四市民不滿施政報告，評分只有27.2分，創有紀錄以來新低。林鄭月娥的民望亦下跌至26.8分，有高達五成二受訪者給予林鄭月娥零分。

主持民研民調的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，不是一個人抺黑她，而是五成人給她零分，數字反映施政報告無助挽回民心。