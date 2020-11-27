港府要公務員宣誓效忠基本法 「若拒絕影響升遷」

公務員事務局長聶德權26日在記者會表示，全體現職公務員將一次過簽聲明及宣誓，確認其擁護「基本法」及效忠特區，他明言若公務員拒絕聲明，「升遷一定受影響」。（中通社）

香港 公務員事務局局長聶德權昨天表示，港府已決定安排全體現職公務員同步進行宣誓或簽署聲明，確認擁護「基本法」、效忠香港特別行政區及向特區政府負責，並強調若拒絕簽署聲明「升遷一定受影響」。

綜合香港電台、香港01等港媒報導，聶德權說，香港政府已決定安排全體公務員「一次性」進行宣誓或簽署聲明，不會如之前計畫分階段落實；公務員事務局正諮詢律政司意見，若公務員不簽署聲明該如何跟進，短期內會與公務員團體溝通，並盡快公布詳情。

聶德權強調，擁護「基本法」、效忠香港特區及向特區政府負責是作為公務員的基本條件，並認為此舉不影響公務員政治中立。明報報導，他表示，政治中立的意思是，不論個人意見、特首或問責團隊是誰，作為公務員都要支持特區施政，又指公務員與一般市民同享自由及結社自由，但強調言論自由非無界線。

2980新入職公僕已簽

報導指出，聶德權指出，公務員需在時限內簽聲明，常務秘書長及部門首長需同時宣誓，並稱截至上月底，2980名於本年7月1日或以後入職的公務員已簽聲明。

報導稱，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不少現職公務員關注，被指違反誓章可能需面對刑責，擔心被「以言入罪」，促政府盡快交代違反誓言的「底線」。他稱聶德權對政治中立的說法，顯示出政府對中立的底線，「但（公務員）可以中立就不會發生那麼多事」。

高級公務員協會主席李方冲也關注違反誓言的後果，期待局方有清晰定義，他認同，公務員政治中立即對在任政府負責。