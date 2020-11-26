香港反送中未成年抗爭者 特首林鄭月娥首提赦免

反送中抗爭爆發以來，有不少香港青年學子都積極參與。圖為今年中，香港中學生以「人鏈」抗議一名音樂老師疑似因容許學生於考試唱《願榮光歸香港》，遭校方通知來年將不獲續聘。(路透)

一年多的香港反送中 運動，逾萬人被捕，其中包括大批未成年學生。香港特首林鄭月娥 25日公布施政報告，首次提及將赦免向警方認錯的未成年人。

林鄭月娥25日發表其任內第四份施政報告，其中最受關注的內容，是提出在反送中運動中被檢控的2300多人，大部分案件的司法程序正在進行；對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人需要承認他犯錯的行為。

林鄭月娥說，在「修例風波」中，被檢控的18歲以下人士，如果他們有悔意並承認犯錯，會考慮給他們改過自新的機會。

按香港警方在反送中運動一周年時提供的數據，2019年6月至2020年5月，警方在反送中運動中逮捕8986人，其中18歲以下的未成年有1609人，未成年人中已有280人遭到起訴。另有15名青少年接受警司警誡後，已經被釋放。

當時香港警務處處長鄧炳強曾表示，若是未成年被捕者案情輕微、具有悔意或遭他人利用等，警方能考慮以警司警戒等方式懲處，青少年透過被監管和參與社會服務即不會留下案底。

林鄭月娥在施政報告中首次提及赦未成年人，一個背景是她認為，過去一年多香港經歷前所未有的多重打擊，嚴重損害特區的社會穩定、窒礙經濟發展、破壞香港的國際形象，社會付出了沉重代價。

在這個環境下，市民焦慮不安，甚至對前景失去信心。如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是其施政報告的首要目的。