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香港公職宣誓擬修例 違誓終身失資格

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港府早前按人大決定，撤消四名立法會議員資格。特首林鄭月娥25日發表施政報告，宣布政府將在今年內提交草案，修訂「宣誓及聲明條例」及「立法會條例」等法例。今次修例將列明宣誓的規定形式，及違反誓言的法律後果和相關機制，當局正研究不同罰則的可能性，包括終身喪失參選或者出任職務的資格。

香港01報導，政府消息人士坦言，時間非常趕急「只可盡快」，會主要針對人大於2016年通過有關「基本法」104條的解釋進行修例。第104條規定五類人在就職時依法宣誓擁護「基本法」及效忠特區，包括行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員，及各級法官和司法人員。消息人士表示，會同時參考「港區國安法」的要求，將公職人員涵蓋在內，換言之，區議員及特首選委都有可能在被放入宣誓之列。

據報導，人大2016年的「解釋」中指出，104條規定相關公職人員就職時必須依法宣誓，具有四項含義，包括未進行合法有效宣誓或拒絕宣誓不得就任；宣誓必須符合法定的形式和內容要求；誓言以任何不真誠及莊重的方式宣誓，亦屬拒絕宣誓；及監誓人負有確定有效宣誓的責任，無效宣誓不得重新安排宣誓。

報導指出，今次修例為落實「解釋」，將列明宣誓的規定形式，及違反誓言的法律後果和相關機制，當局正研究不同罰則的可能性，包括終身喪失參選或者出任職務的資格。就監誓人的身分，消息人士稱尚未敲定，以法官為例可能按過往慣例由特首監誓，亦有可能由特首指定代表。

早前公務員事務局已要求所有由今年7月1日入職的公務員，簽署聲明確認擁護「基本法」及效忠特區。「施政報告」中提及，現職公務員宣誓的落實方法將由局長稍後公布。

林鄭月娥 香港 港區國安法

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