我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

經濟衝擊 香港全年GDP將縮6.1%　

記者林則宏／香港26日電
香港特區行政長官林鄭月娥25日在立法會發表施政報告。(中新社)
香港特區行政長官林鄭月娥25日在立法會發表施政報告。(中新社)

據中新網報導，香港特區行政長官林鄭月娥25日發布「施政報告」時表示，過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，預估今年全年經濟將衰退6.1%。

但林鄭月娥同時強調，香港作為國際金融中心久經考驗，面對新冠疫情及全球經濟動盪的挑戰，展現了金融系統的韌性和穩定性。聯繫匯率制度一如既往運作良好，港元匯率偏強，資金持續流入，銀行體系總結餘也顯著增加，反映投資人對香港資本市場的持續興趣及信心。

她指出，大陸「十四五」規畫提及將加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。香港在大陸這一新格局下的發展機遇是明顯的。

林鄭月娥表示，香港享有「一國兩制」的優勢，可進一步強化在國際循環中的「中介人」角色；另一方面，可聚焦大陸市場商機，更好地融入大陸國家發展大局，以粵港澳大灣區發展為切入點，積極成為大陸國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，只要發揮好這雙重角色，將為香港經濟帶來源源不絕的動力。

在鞏固和提升香港國際金融中心方面，林鄭月娥表示，大陸將支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和上海科創板股票在符合特定條件下納入標的。

在鞏固和提升香港國際航空樞紐地位方面，大陸支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場群。

林鄭月娥還提到，在香港疫情可控的情況下，將透過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來。她並透露，大陸支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，也會預留一定數量的大陸國產疫苗供香港市民使用。

香港 林鄭月娥 疫情

上一則

組「情婦圈」、「娛樂圈」… 湘醫院院長曝驚人斂財術

下一則

搭網約車要先對對聯！汕頭奇葩司機：對不上就取消訂單

延伸閱讀

訪京豐收 林鄭推200項新政：已預留購買疫苗預算

訪京豐收 林鄭推200項新政：已預留購買疫苗預算
「國安法存風險」 英：擬撤在港法官 京：英沒資格當判官

「國安法存風險」 英：擬撤在港法官 京：英沒資格當判官
栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全

栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全
香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？