反送中期間毆打陸生 香港科技大學生判入獄

在去年「反送中 」運動熾熱的社會氣氛下，香港科技大學一名男學生出手毆打同校一名中國 大陸男博士生；法院判處這名科大學生入獄9個半月。

去年11月，一批「反送中」示威者在九龍將軍澳尚德邨聚集示威，期間曾堵路並與防暴警察 衝突，科大男學生周梓樂後來被發現倒斃在尚德停車場，事件觸發新一輪示威活動。

周梓樂事件後，科大校長史維在部分學生要求下，於同月6日與學生在校內舉行對話，期間一名陸生被指推倒一名女生，遭多人包圍「私了」。

警方之後逮捕了21歲的大學生陳凱文，起訴他一項傷人罪。東區裁判法院裁定陳凱文罪名成立，判囚9個半月。

據報導，辯方律師求情說，被告因事主推跌一名女同學才一時衝動犯案，並對事主有歉意，願意賠償港幣3000元。裁判官在判詞中表示，不能姑息被告的「霸凌行為」，即使他願意賠償事主也不能彌補過錯，必須處以阻嚇性刑罰，以儆效尤。裁判官並拒絕辯方申請被告交保外出，等候上訴。

「反送中」爆發後，不少示威者遇上陸客、反對者或拍照者都進行「私了」，也就是群毆對方、私下解決，期間並會以雨傘遮擋，這令「私了」成為暴力或違法的代名詞。