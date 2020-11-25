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「國安法存風險」 英：擬撤在港法官 京：英沒資格當判官

香港新聞組／香港25日電
英國發布「香港半年報告書」，指因應港區維護國家安全法的潛在風險，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。圖為香港終審法院首席法官馬道立今年1月在2020年香港法律年度開啟典禮中發表演說。(中新社)
英國發布「香港半年報告書」，指因應港區維護國家安全法的潛在風險，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。圖為香港終審法院首席法官馬道立今年1月在2020年香港法律年度開啟典禮中發表演說。(中新社)

英國外交及聯邦事務部近日發表「香港問題半年報告」，外電報導，英國外交大臣拉布指，因應港區維護國家安全法的潛在風險，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。香港政府回擊報告中「廣泛的攻擊和無根據的指控」，稱之為「不負責任的說法」。外交部發言人趙立堅表示，「過去英國在殖民統治時期，沒有給過香港民主。今天，英國也沒有資格當判官！」

英國外交大臣拉布在報告的序中表示，北京頒布「港區國安法」、取消數名立法會議員資格，5個月內2次嚴重違反「中英聯合聲明」，令「批評中國政府變成違法」，對「一國兩制」的承諾也表示質疑。此外，香港行政長官林鄭月娥可就涉及國安法的起訴個案選擇法官審訊，這導致香港司法獨立性消失。拉布在報告中說，他與司法大臣柏克蘭審視了「繼續讓英國法官在香港終審法院擔任非常任法官是否恰當」一事。

港府昨發表聲明表示，強烈反對英國的報告，並指報告對若干香港近期事態發展作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指責。聲明表示，香港近年發生的事挑戰「一國兩制」方針，包括充斥反華情緒的「香港獨立」和「自決」訴求。

據外交部網站消息，趙立堅對該問題做出如上的回應。他強調，香港主權移交23年，「英國政府還在通過發表所謂『香港問題半年報告』對香港事務顛倒黑白，說三道四，對中方進行無理指責，我們對此堅決反對、強烈譴責。」

香港 英國 趙立堅

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