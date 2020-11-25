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香港增80確診 酒吧、夜總會再熄燈7天

香港新聞組／香港25日電
香港政府26日起收緊社交距離措施，關閉全香港所有酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會，圖為中環酒吧。（中通社）
香港政府26日起收緊社交距離措施，關閉全香港所有酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會，圖為中環酒吧。（中通社）

香港昨日新增80例新冠肺炎確診案例，其中69例為本土病例，均創第四波疫情以來新高、也是逾3個月新高，港府昨再收緊防疫措施，酒吧、夜總會、公共澡堂等多個休閒娛樂場所26日起關閉7天，卡拉OK仍可營業，但禁止會餐飲處所現場表演及跳舞活動。餐廳仍維持4人一桌，宴會人數上限調整至40人。港府並要求所有餐廳申請「安心出行」二維碼，以利港府追蹤疫情源頭。

跳舞群組累計187人確診

文匯報報導，本土個案中，跳舞群組再多54人確診，使得累計總確診人數增至187例；另外有10例暫時未找到感染源。衞生署衞生防護中心並發現，群組患者的行蹤除了涉及早前公布的21場所外，亦包括北區大會堂、沙田大會堂及沙田隆亨社區中心等，衞生防護中心表示會密切留意情況，有需要時會擴大強制檢測範圍，至於首批需接受強制檢測人士的檢測期限昨日屆滿，暫時找出50名染疫者。

另外，香港昨日亦有最少50宗初步確診個案，當中包括一名15歲北角蘇浙公學男生，衞生防護中心建議學校停課14天，並會為全校學生進行檢測。

藝人蕭正楠要強制檢疫

無線藝員蕭正楠昨日被證實列為確診患者緊密接觸者，正接受強制檢疫。他於19日 出席無線台慶，當晚逾百位藝人在舞台上造勢，全部都無罩上陣，恐繼跳舞群組後爆發台慶群組。電視廣播有限公司表示，已安排出席台慶、共205名藝員接受測試，全部結果呈陰性。

17類處所強制貼「安心碼」

另據明報報導，「安心出行」應用程式16日推出供市民免費下載，以記錄出行資料，政府昨日宣布立法強制開放營業提供堂食的食肆與酒吧，以及15類高風險處所，展示安心出行二維碼，12月3日前要申請。食物及衛生局昨晚補充，違者一經定罪，可處第5級罰款及監禁6個月。

檢測 疫情 香港

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