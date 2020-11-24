周星馳稱為友誼贈129萬美元 于文鳳︰我非乞丐

香港示意圖。圖／shutterstock

影星周星馳遭前女友于文鳳追7000萬（港幣，下同，約903萬美元 ）投資 佣金案續審，于繼續接受周的代表律師盤問時透露，周於2012年，即于展開訴訟後，曾將一張字條及1000萬元（約129萬美元）支票 給于，又指有關款項是基於二人的友誼及于多年來的支持，于直言對此舉感到噁心，強調她不是乞求金錢，又否認是為向新男友展示已斬斷跟周的關係才興訟。

•兩人2009年起常鬧分手

香港01報導，于文鳳昨天繼續作供，代表周星馳的資深大狀文本立向她指出，在二人自2009年起已常鬧交，而她在2010年3月前已說過數次要分手，于稱二人已經常鬧交多年，她數年來已說過數次分手。

文大狀又指，二人在2010年3月並非正式分手，周在當年7月看到新聞，得知她與廖先生約會，才知二人戀情正式告吹，于不同意。

據報導，文大狀又指出，二人分手後，由於于家中裝修，周仍讓她暫住在「天比高」12號屋，但周姊期間到12號屋時，發現門鎖被換掉，于承認她未在通知下，換掉門鎖。于又解釋因為周母曾到訪12號屋，卻打爛她的物品，於是請三至四名保安。

•于否認欲證明分手才興訟

文大狀再指，于曾在二人的電話通話期間哭著道歉，並稱于在通話期間表示，對於霸占12號屋圖令周付分紅而道歉，又稱因想向新男友證明她與周已不再是戀人，所以才訴諸法庭。于否認，並解釋當時因為二人的戀情及其他事情哭，她認曾就所造成的事情道歉，又答應搬走。

于表示，周於2011年將「天比高」12號屋抵押予銀行借款2.5億，部分為用作支付其投資分紅。于又指，周從來沒否認他沒有法律責任支付分紅，直指是開展訴訟後良久，周才稱分紅屬饋贈，認為周扭曲事實。于又透露，二人曾用超過一年嘗試和解。

文大狀指出，于未正式訴諸法庭前，周已向于表明分紅的承諾只基於二人關係，又稱若于有需要，他仍會協助，于稱有關對話發生在她生日當天，當天周才首次提出，她當天很情緒化。文大狀又指，2012年周曾將一張字條及1000萬元支票給于，又指有關款項是基於二人的友誼及于多年來的支持。于直言對此感到噁心，她稱自己不是乞求金錢，但此舉令她「好似需要錢」，所以周便付錢。