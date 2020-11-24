香港跳舞群組現3代傳播 蔓延醫院、中學

港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場，居民排隊參加檢測。（中新社）

香港新冠疫情 急速惡化，「跳舞群組」確診個案昨增50人，其中有人曾去唱歌及打麻將，出現第三代傳播，蔓延至仁安醫院、九龍真光女書院，超越涉103人的酒吧群組，成為疫潮最大群組。

•仁安2職員染疫 憂隱性傳播

明報報導，群組一名64歲女患者在仁安醫院兼職，張竹君說她任職X光部，同部門另一不屬跳舞群組的員工初步確診，兩人沒密切接觸，擔心院內有隱性傳播。仁安醫院表示，兩名後勤員工工作時穿保護裝備及口罩。兒科專科醫生劉成志稱，昨早到仁安應診並安排病童接受造影檢查，據其觀察X光部服務沒影響。

據報導，沙田新光宴會廳、旺角金雞廣場金儷星各有一工作人員染疫，另有一名在九龍真光女書院任課外活動導師的60歲女子，曾參與活動的學生須暫停返校。

報導稱，跳舞群組持續有二代及三代傳播，包括7日內地抵港的34歲男子，同住者為群組患者，當局料他屬本土感染。昨再多七間歌舞場所與群組有關，遍布港九新界，港府將要求本月曾到場的人強制檢測 ，包括日前首現確診的美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳。其中尖沙咀北京 道的星河音樂室在臉書澄清其為唱歌學校，非跳舞場所，另證實一名和音班老師及四名學生確診。

報導稱，昨天增加的8宗源頭不明個案，一半為家庭主婦，分別住荃灣青龍頭、何文田、北角或黃大仙。其中一名43歲男患者，其緊密接觸者為德望學校學生，該校要停課一至二天待檢測結果。另有63歲男患者平日工作要到不同地盤。