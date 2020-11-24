我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

香港跳舞群組現3代傳播 蔓延醫院、中學

香港新聞組／香港24日電
港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場，居民排隊參加檢測。（中新社）
港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場，居民排隊參加檢測。（中新社）

香港新冠疫情急速惡化，「跳舞群組」確診個案昨增50人，其中有人曾去唱歌及打麻將，出現第三代傳播，蔓延至仁安醫院、九龍真光女書院，超越涉103人的酒吧群組，成為疫潮最大群組。

•仁安2職員染疫 憂隱性傳播

明報報導，群組一名64歲女患者在仁安醫院兼職，張竹君說她任職X光部，同部門另一不屬跳舞群組的員工初步確診，兩人沒密切接觸，擔心院內有隱性傳播。仁安醫院表示，兩名後勤員工工作時穿保護裝備及口罩。兒科專科醫生劉成志稱，昨早到仁安應診並安排病童接受造影檢查，據其觀察X光部服務沒影響。

據報導，沙田新光宴會廳、旺角金雞廣場金儷星各有一工作人員染疫，另有一名在九龍真光女書院任課外活動導師的60歲女子，曾參與活動的學生須暫停返校。

報導稱，跳舞群組持續有二代及三代傳播，包括7日內地抵港的34歲男子，同住者為群組患者，當局料他屬本土感染。昨再多七間歌舞場所與群組有關，遍布港九新界，港府將要求本月曾到場的人強制檢測，包括日前首現確診的美孚君好宴會廳、沙田新光宴會廳。其中尖沙咀北京道的星河音樂室在臉書澄清其為唱歌學校，非跳舞場所，另證實一名和音班老師及四名學生確診。

報導稱，昨天增加的8宗源頭不明個案，一半為家庭主婦，分別住荃灣青龍頭、何文田、北角或黃大仙。其中一名43歲男患者，其緊密接觸者為德望學校學生，該校要停課一至二天待檢測結果。另有63歲男患者平日工作要到不同地盤。

港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場...
港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場，居民進行病毒檢測。（中新社）
港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場...
港府安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，提供免費的檢測服務。圖為荃灣沙咀道遊樂場，居民排隊參加檢測。（中新社）

檢測 北京 疫情

上一則

省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…

下一則

江蘇黃金獵犬憑記憶「半個月走100公里」回家　主人淚：再不分開

延伸閱讀

日本宮城縣議會疑爆新冠肺炎疫情 目前10人染疫

日本宮城縣議會疑爆新冠肺炎疫情 目前10人染疫
募款助港人赴台被捕 港主持人：進入司法程序不便多言

募款助港人赴台被捕 港主持人：進入司法程序不便多言
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監
佳節居家避疫為要 感恩未染疫

佳節居家避疫為要 感恩未染疫

熱門新聞

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」