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港5天飆升132例！「跳舞群組」蔓延名人圈 謝玲玲確診

香港新聞組／香港24日電
林建岳前妻謝玲玲確診新冠肺炎。（取材自Instagram）
林建岳前妻謝玲玲確診新冠肺炎。（取材自Instagram）

香港昨天新增73宗確診，63宗屬本土感染，其中8宗源頭不明個案，另有逾70宗初步確診。「跳舞群組」再添50人，5天急增至132人，牽涉的名人越來越多。林建岳前妻謝玲玲昨坦承確診；此外，女富商吳汪靜宜、遠東發展執行董事邱達昌夫人邱吳惠平也確診。有指尚有一位老牌地產家族成員確診，正向有關公司查詢。

•昨增73確診 另逾70初步確診

香港名人富豪圈在「跳舞群組」最先確診的是女富商、建生國際集團主席吳汪靜宜，她於16日感到不適，翌日到醫院求醫並確診新冠肺炎，目前接受隔離治療，情況大致良好。據港媒追蹤，群組最早發病者暫為前日確診的61歲婦人，早於本月2日發病，婦人曾到兩個舞廳跳舞，將病毒傳給至少20人，牽連至少14家舞場。吳汪靜宜很可能是因此受到感染。

喜歡跳舞的64歲謝玲玲昨發聲明表示，她不在「跳舞群組」，但18日知道在該群組的朋友確診後，當天便進行檢測，結果為陰性，21日二度檢測為陽性，她目前已在醫院治療，尚未出現任何的症狀。謝玲玲在台灣出生，8歲時參演電影「婉君表妹」，飾演婉君的童年時期，獲金馬獎最佳童星獎，影視雙棲，1980年嫁給香港富商林建岳，1995年離婚，育有5個子女。

•謝玲玲染疫波及多位豪門闊太

香港01報導，據了解，有兩名與謝玲玲相熟的豪門闊太也染疫，其一是邱達昌太太、女童軍總會副會長之一的邱吳惠平。邱達昌被問及太太是否確診時，他答稱「係」，惟拒再披露詳情，有消息指，邱太當日並無打麻雀，只參與飯局，但亦中招；另一家族成員接受查詢時，則稱不方便回答，未有否認。

另有港媒報導，謝玲玲在染疫潛伏期跟吳惠平同桌打麻雀，另有多名闊太同桌，傳合和實業創辦人胡應湘太太胡郭秀萍、高盛董事總經理顧浩明都染疫，但後兩人未被證實受傳染。

香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，...
香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，再多7個跳舞場所被列為須強制檢測場所。圖為美孚君好宴會廳。（中新社）
香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，...
香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，再多7個跳舞場所被列為須強制檢測場所。圖為美孚君好宴會廳。（中新社）
香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，...
香港23日新增73宗新冠肺炎確診個案，跳舞群組占50宗，累計已132宗確診個案，再多7個跳舞場所被列為須強制檢測場所。圖為美孚君好宴會廳。（中新社）

香港 檢測 台灣

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