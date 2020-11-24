我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

反送中號召包圍香港警察總部 黃之鋒、林朗彥、周庭認罪被押

香港特派員李春／香港24日電
前香港眾志祕書長黃之鋒（左）、主席林朗彥（中）、成員周庭（右），被控號召參與包圍警察總部，案件23日開審，三人均承認控罪。（中通社）
前香港眾志祕書長黃之鋒（左）、主席林朗彥（中）、成員周庭（右），被控號召參與包圍警察總部，案件23日開審，三人均承認控罪。（中通社）

前學生組織香港眾志的三名成員黃之鋒、林朗彥、周庭，被控去年包圍香港警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與、組織，以及明知而參與未經批准集結等罪，案件23日早再度於西九龍裁判法院開庭，三人先後承認控罪，裁判官將三人收押，押後至11月2日判刑。

去年反送中運動中，6月21日大批示威者在立法會大樓附近聚集，其後包圍警察總部。現已解散的香港眾志祕書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，被指涉嫌號召包圍警察總部。

三人分別被控煽惑他人等罪名中，黃之鋒面對三項控罪，他承認煽惑及組織未經批准集結兩罪，至於參與未經批准集結罪則獲不提證供起訴。林朗彥則承認煽惑一罪。周庭早前已承認煽惑及參與未經批准集結兩罪。

控方解鎖黃之鋒手機通訊紀錄，指他計畫入報案室貼海報，控方在庭上播出新聞片段，包括顯示黃之鋒呼籲包圍警察總部、拒絕警方談判專家，林朗彥用擴音器呼口號、周庭身處現場等。

資深大律師駱應淦代表黃之鋒求情時說，被告多年來參與社會活動獲得一些認同，曾獲頒蘭托斯人權獎等。駱應淦同時代表周庭，他在求情時說，希望法庭考慮到被告無案底及在案中的參與程度。

代表林朗彥的大律師譚俊傑說，知道此次事件有潛在風險，但最後無人受傷，而被告參與程度較低，希望法庭考慮非監禁的刑罰，例如社會服務令。

法官問及三人是否同意案中有潛在暴力風險，黃之鋒代表大律師駱應淦回應指，黃之鋒曾建議在場群眾以投票方式決定去留，是想以冷靜方式處理，亦曾呼籲讓路予車輛通過。法官又指林朗彥有四次同類案底，反問是否應該加刑。

黃之鋒在開庭前說，預計將會被還押，稱在國安法打壓的艱難時候，在民主運動低潮時互相扶持，更為可貴，呼籲不要放棄，現時不是對北京叩頭和投降的時候。在離開法庭時，黃之鋒也向旁聽人士說「頂住、加油」。

周庭說，對判刑感到不安，呼籲繼續聲援罪名比他們更重的人，包括被拘捕在深圳的12港人。林朗彥則重申，包圍警總是必要之舉，無悔抗爭，會繼續堅持。

黃之鋒 警察 香港

上一則

港5天飆升132例！「跳舞群組」蔓延名人圈 謝玲玲確診

下一則

跨500公里求復合 他到學校女舍「喊樓」6小時落空

延伸閱讀

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監
「婉君表妹」謝玲玲證實染疫 曾接觸香港80確診群組

「婉君表妹」謝玲玲證實染疫 曾接觸香港80確診群組
法官不採政府「豬瘟國家表」 2人自港攜肉品返台獲撤銷罰款

法官不採政府「豬瘟國家表」 2人自港攜肉品返台獲撤銷罰款
聲援12港青 全球38城響應 家屬斥北京、香港互踢皮球

聲援12港青 全球38城響應 家屬斥北京、香港互踢皮球

熱門新聞

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」