反送中號召包圍香港警察總部 黃之鋒、林朗彥、周庭認罪被押

前香港眾志祕書長黃之鋒（左）、主席林朗彥（中）、成員周庭（右），被控號召參與包圍警察總部，案件23日開審，三人均承認控罪。（中通社）

前學生組織香港 眾志的三名成員黃之鋒 、林朗彥、周庭，被控去年包圍香港警察 總部，分別被控煽惑他人明知而參與、組織，以及明知而參與未經批准集結等罪，案件23日早再度於西九龍裁判法院開庭，三人先後承認控罪，裁判官將三人收押，押後至11月2日判刑。

去年反送中運動中，6月21日大批示威者在立法會大樓附近聚集，其後包圍警察總部。現已解散的香港眾志祕書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，被指涉嫌號召包圍警察總部。

三人分別被控煽惑他人等罪名中，黃之鋒面對三項控罪，他承認煽惑及組織未經批准集結兩罪，至於參與未經批准集結罪則獲不提證供起訴。林朗彥則承認煽惑一罪。周庭早前已承認煽惑及參與未經批准集結兩罪。

控方解鎖黃之鋒手機通訊紀錄，指他計畫入報案室貼海報，控方在庭上播出新聞片段，包括顯示黃之鋒呼籲包圍警察總部、拒絕警方談判專家，林朗彥用擴音器呼口號、周庭身處現場等。

資深大律師駱應淦代表黃之鋒求情時說，被告多年來參與社會活動獲得一些認同，曾獲頒蘭托斯人權獎等。駱應淦同時代表周庭，他在求情時說，希望法庭考慮到被告無案底及在案中的參與程度。

代表林朗彥的大律師譚俊傑說，知道此次事件有潛在風險，但最後無人受傷，而被告參與程度較低，希望法庭考慮非監禁的刑罰，例如社會服務令。

法官問及三人是否同意案中有潛在暴力風險，黃之鋒代表大律師駱應淦回應指，黃之鋒曾建議在場群眾以投票方式決定去留，是想以冷靜方式處理，亦曾呼籲讓路予車輛通過。法官又指林朗彥有四次同類案底，反問是否應該加刑。

黃之鋒在開庭前說，預計將會被還押，稱在國安法打壓的艱難時候，在民主運動低潮時互相扶持，更為可貴，呼籲不要放棄，現時不是對北京叩頭和投降的時候。在離開法庭時，黃之鋒也向旁聽人士說「頂住、加油」。

周庭說，對判刑感到不安，呼籲繼續聲援罪名比他們更重的人，包括被拘捕在深圳的12港人。林朗彥則重申，包圍警總是必要之舉，無悔抗爭，會繼續堅持。