我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

被捕2香港區議員 涉串謀詐騙選舉經費

香港新聞組／香港23日電
警方22日拘捕王百羽、李軒朗及陳梓謙，涉嫌串謀詐騙港府選舉資助達489萬港元。警方在王百羽家中搜出仿製槍械及彈藥、弓箭。（中新社）
警方22日拘捕王百羽、李軒朗及陳梓謙，涉嫌串謀詐騙港府選舉資助達489萬港元。警方在王百羽家中搜出仿製槍械及彈藥、弓箭。（中新社）

香港區議員王百羽和李軒朗昨被以「串謀詐騙」罪拘捕，警方懷疑他們9月參選立法會時，涉嫌詐騙選舉開支。警方指目前共有3人遭扣查，其中王百羽還被加控「藏有仿製火器及彈藥」罪。

中央社綜合港媒報導，警方商業罪案調查科警司葉永林下午在記者會中表示，警方昨天以「串謀詐騙」罪拘捕3人，指他們涉嫌提交虛假文書，虛報選舉開支。另一名被捕人士，是創作公司「U Made This」的董事陳梓謙。

王百羽和李軒朗9月曾合組團隊，參選立法會功能組別「區議會（二）」。警方稍早時指，兩人申報參選開支為489萬元（港幣，下同，約63萬美元），並報稱其中約450萬元由「U Made This」所捐贈，懷疑詐騙選舉開支。

葉永林並指，警方在王百羽的住所中，搜出大量仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍、仿製彈藥和一把木製弓。

香港01報導，據選舉事務處公開的選舉開支申報，「區議會（二）」功能組別的開支上限由上屆的693.6萬元，上調到760.2萬元。而王百羽等人團隊的開支達上限的64%，是該功能組別中，申報最高金額的參選人。葉永林表示，警方是在收到市民報案後才作出調查及拘捕。他說，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕；但他未回應警方是否也調查其他的參選人。

另據明報報導，李軒朗的助理則稱，警方搜查於土瓜灣的辦事處期間搜出數張寫上「光復紅土」、「五大訴求」等口號的反修例口號的揮春，質疑警方行動屬以言入罪，警方稱因案件涉及選舉宣傳物，故需檢查。

報導稱，除王百羽，多名立法會參選人的選舉經費曾被質疑。參選新界東的西貢區議員方國珊申報260萬開支，被民主黨林卓廷要求公開交代並要求廉署調查；由多名建制落選區議員成立的議會監察亦曾點名張可森及巫堃泰等民主派參選人的開支申報有疑點，包括濫報、開支不符合市場定價等。

詐騙 香港 美元

上一則

離奇！79歲老伯花10萬閃婚 不久卻死在另一女人家

下一則

港跳舞群組4天80確診 專家建議關閉舞場

延伸閱讀

香港暴增68例新冠確診 其中61例為本土

香港暴增68例新冠確診 其中61例為本土
遊夏威夷「未隔離」違疫情規定 金山女被捕

遊夏威夷「未隔離」違疫情規定 金山女被捕
香港防疫拉警報 港政務司長︰不排除推更嚴厲措施

香港防疫拉警報 港政務司長︰不排除推更嚴厲措施
香港疫情升溫 與新加坡「航空旅遊氣泡」延後2周

香港疫情升溫 與新加坡「航空旅遊氣泡」延後2周

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00
56歲女子蘇敏的自駕遊視頻暴紅。圖為她出發時所拍攝。（視頻截圖）

56歲大媽策畫1年逃家 視頻暴紅

2020-11-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友