被捕2香港區議員 涉串謀詐騙選舉經費

警方22日拘捕王百羽、李軒朗及陳梓謙，涉嫌串謀詐騙港府選舉資助達489萬港元。警方在王百羽家中搜出仿製槍械及彈藥、弓箭。（中新社）

香港 區議員王百羽和李軒朗昨被以「串謀詐騙 」罪拘捕，警方懷疑他們9月參選立法會時，涉嫌詐騙選舉開支。警方指目前共有3人遭扣查，其中王百羽還被加控「藏有仿製火器及彈藥」罪。

中央社綜合港媒報導，警方商業罪案調查科警司葉永林下午在記者會中表示，警方昨天以「串謀詐騙」罪拘捕3人，指他們涉嫌提交虛假文書，虛報選舉開支。另一名被捕人士，是創作公司「U Made This」的董事陳梓謙。

王百羽和李軒朗9月曾合組團隊，參選立法會功能組別「區議會（二）」。警方稍早時指，兩人申報參選開支為489萬元（港幣，下同，約63萬美元 ），並報稱其中約450萬元由「U Made This」所捐贈，懷疑詐騙選舉開支。

葉永林並指，警方在王百羽的住所中，搜出大量仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍、仿製彈藥和一把木製弓。

香港01報導，據選舉事務處公開的選舉開支申報，「區議會（二）」功能組別的開支上限由上屆的693.6萬元，上調到760.2萬元。而王百羽等人團隊的開支達上限的64%，是該功能組別中，申報最高金額的參選人。葉永林表示，警方是在收到市民報案後才作出調查及拘捕。他說，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕；但他未回應警方是否也調查其他的參選人。

另據明報報導，李軒朗的助理則稱，警方搜查於土瓜灣的辦事處期間搜出數張寫上「光復紅土」、「五大訴求」等口號的反修例口號的揮春，質疑警方行動屬以言入罪，警方稱因案件涉及選舉宣傳物，故需檢查。

報導稱，除王百羽，多名立法會參選人的選舉經費曾被質疑。參選新界東的西貢區議員方國珊申報260萬開支，被民主黨林卓廷要求公開交代並要求廉署調查；由多名建制落選區議員成立的議會監察亦曾點名張可森及巫堃泰等民主派參選人的開支申報有疑點，包括濫報、開支不符合市場定價等。