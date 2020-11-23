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12港青之一 李宇軒寫信報平安籲收手 家屬質疑非本意

香港新聞組／香港23日電
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信內容。（取材自「Andy is Missing」臉書專頁）
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信內容。（取材自「Andy is Missing」臉書專頁）

12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今92天。繼最少7個家庭收到被囚者親筆信後，扣押中的「香港故事」成員李宇軒亦寫信給家人報平安。惟數封信件內容相近，家屬質疑是按藍本抄寫，而非出自被扣押者的本意。

香港01報導，李宇軒的妹妹22日在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信的內容。信中指扣押期間三餐規律、一切安排有序，曾會見律師及諮詢法律意見，並表示理解中國的法律，並著家屬停止現時的行動，自己在獄內亦好好反省過，看清楚形勢，叮囑家人「咪繼續搞，好收手喇」，又指「再搞落去係冇前途嘅」，不希望妹妹與他一樣，「到時後悔都嚟唔切」。李宇軒妹妹認為信件內容顯然有違李的意願，又指信件代表政權認為李宇軒是一個「麻煩製造者」，想警告家屬停止一切行動。

李宇軒家屬在文中表示，信件內容顯然有違李的意願，是政權為了粉飾政治犯在中國拘留所中獲得的不人道待遇，家屬舉例指，早前示威常客王婆婆披露在內地被扣押期間，曾遭國安及不同單位人員審問、警告，又被要求撰寫悔過書及拍攝認罪短片等，與信中內容相差甚遠，質疑信件內容的真實性。

•家屬籲國際人士關注

對於李在信中呼籲家屬停止一切行動，內容與其他被拘留者被強迫認罪的口吻相似，家屬稱感到不安。最後，李宇軒家屬表示，「如果中共認為這種行為可以使12港人的家屬沉默，反映其不理解港人持續抗爭的原因。」文中指，自9月30日被捕後，為期兩個月的調查期即將結束，呼籲本地及國際人士密切關注12港人的情況。

另據明報報導，李宇軒妹妹的臉書專頁「Andy is Missing」昨發文稱，信中用語與其他被囚者信件口脗相符，質疑內容非出於自願。該專頁刊出由李宇軒署名、於深圳鹽田看守所寫給家人的信件，共兩頁紙，提及自己在監倉生活「都算OK，無俾人打……有三餐食，有熱水沖涼，好規律咁10點瞓7點起身」，又稱有病時可看醫生，亦有做「深喉肺炎測試」，稱「有會見做法律諮詢」，又稱「都理解中國內地呢邊嘅法律程序」，該律師會在法庭為他辯護。

「香港故事」成員李宇軒（圖）的家屬認為，信件內容顯然違反其意願。 （取材自You...
「香港故事」成員李宇軒（圖）的家屬認為，信件內容顯然違反其意願。 （取材自YouTube截圖）
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露...
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信內容。（取材自「Andy is Missing」臉書）
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露...
「香港故事」成員李宇軒的妹妹，在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信內容。（取材自「Andy is Missing」臉書專頁）

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