12港青之一 李宇軒寫信報平安籲收手 家屬質疑非本意

「香港故事」成員李宇軒的妹妹,在臉書專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信內容。(取材自「Andy is Missing」臉書專頁)

12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲,被扣押在深圳鹽田區看守所至今92天。繼最少7個家庭收到被囚者親筆信後,扣押中的「香港 故事」成員李宇軒亦寫信給家人報平安。惟數封信件內容相近,家屬質疑是按藍本抄寫,而非出自被扣押者的本意。

香港01報導,李宇軒的妹妹22日在臉書 專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信的內容。信中指扣押期間三餐規律、一切安排有序,曾會見律師及諮詢法律意見,並表示理解中國 的法律,並著家屬停止現時的行動,自己在獄內亦好好反省過,看清楚形勢,叮囑家人「咪繼續搞,好收手喇」,又指「再搞落去係冇前途嘅」,不希望妹妹與他一樣,「到時後悔都嚟唔切」。李宇軒妹妹認為信件內容顯然有違李的意願,又指信件代表政權認為李宇軒是一個「麻煩製造者」,想警告家屬停止一切行動。

李宇軒家屬在文中表示,信件內容顯然有違李的意願,是政權為了粉飾政治犯在中國拘留所中獲得的不人道待遇,家屬舉例指,早前示威常客王婆婆披露在內地被扣押期間,曾遭國安及不同單位人員審問、警告,又被要求撰寫悔過書及拍攝認罪短片等,與信中內容相差甚遠,質疑信件內容的真實性。

•家屬籲國際人士關注

對於李在信中呼籲家屬停止一切行動,內容與其他被拘留者被強迫認罪的口吻相似,家屬稱感到不安。最後,李宇軒家屬表示,「如果中共認為這種行為可以使12港人的家屬沉默,反映其不理解港人持續抗爭的原因。」文中指,自9月30日被捕後,為期兩個月的調查期即將結束,呼籲本地及國際人士密切關注12港人的情況。

另據明報報導,李宇軒妹妹的臉書專頁「Andy is Missing」昨發文稱,信中用語與其他被囚者信件口脗相符,質疑內容非出於自願。該專頁刊出由李宇軒署名、於深圳鹽田看守所寫給家人的信件,共兩頁紙,提及自己在監倉生活「都算OK,無俾人打……有三餐食,有熱水沖涼,好規律咁10點瞓7點起身」,又稱有病時可看醫生,亦有做「深喉肺炎測試」,稱「有會見做法律諮詢」,又稱「都理解中國內地呢邊嘅法律程序」,該律師會在法庭為他辯護。