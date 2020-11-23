港大醫學院院長：2成確診者大播疫 速收緊防疫

食環署安排檢測承辦商到酒吧區派發樣本瓶，設流動車輛，鼓勵酒館人員、顧客檢測。（中通社）

香港第四波疫情 來勢洶洶，有分析指源頭是入境人士在酒店檢疫的漏洞。而港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，新冠病毒即時繁殖率近期幾何級數上升，最新為1.845，即每名確診患者可傳染1.8人，他更估計有10%至20%確診者可大規模播疫。他與其他專家均認為港府應立刻收緊防疫措施，包括關閉部分場所、暫停大型活動，以及在英美等高風險地區留學生回港高峰期前設指定檢疫酒店，避免病毒流入社區，否則感染數字未來一周會不敢想像。

•籲關非必要場所 速設檢疫酒店

文匯報報導，近月市民外出活動增多，新冠病毒繁殖率隨之而增加，確診個案亦趨升。梁卓偉昨日在電視節目上指出，港大推算上月15日的病毒繁殖率為0.297，而至上月28日已升穿1，達1.1467，最新至本月14日，已幾何級數升至1.845。梁卓偉昨日在電視節目上指出，現時病毒有很大潛力會造成超級傳播，估計有10%至20%患者可以大規模播疫，造成二、三代感染。他認為，港府要進一步收緊社交距離 措施，立即關閉高風險及非必要場所。

據報導，梁卓偉指出，估計第四波疫情爆發源頭是入境人士在隔離檢疫期間有人探訪，將病毒帶到社區，而酒店同時接待檢疫人士和本地的staycation（宅度假）旅客，亦可能引起交叉感染。他認為應做到「滴水不漏」，建議在大量留學生準備回港前，盡快設立指定檢疫酒店，避免病毒流入社區。

他強調，要截斷社區傳播鏈便需要加強檢測 ，大幅度提升檢測量，重申檢測服務應做到「利民便民、願檢盡檢」，建議最低限度要在全港18區各區都設立至少一間檢測中心，同時收發樣本瓶服務亦不能局限在普通科門診，應考慮擴展到各個港鐵站也有收發點，以方便市民。

另外，呼吸系統科醫生梁子超昨亦指出，未來兩周是控制疫情的黃金介入時期，港府應盡快收緊社交距離措施，並多管齊下盡快介入控制，否則疫情在兩三星期內或會上升十倍，而「長痛不如短痛」，港府應以身作則安排公務員居家工作，籲市民盡量留在家中，短期內重啟停課，並即時關閉室內娛樂場所。