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港增68例 確診獲645美元津貼 民間：兆頭不好 確診如中獎

香港特派員李春／香港23日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港新冠肺炎確診個案繼續大增，昨新確診68宗，創8月16日以來新高，當局說數字上升很快，形勢難以控制。港府宣布將給確診者5000港元（約645美元）津貼，引起民間不同議論。

•61本土個案 11源頭不明

香港衛生防護中心昨公布，香港再新增確診個案68宗，其中61宗屬本土個案，有11宗源頭不明，另新增初步確診50多例。涉及早前1間舞廳的「跳舞群組」又占其中46宗，目前「跳舞群組」累計已有80宗個案。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，個案數字上升速度快，確診群組當中，有很多人並無病徵及有很多不同活動，另外還有暫時初步確診個案50多宗，形勢難以控制。

張竹君說，除跳舞群組外，亦有在不同地區工作的人士，呼籲雇主在可行的情況下，盡量安排員工在家工作。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，未來兩周是香港控疫的黃金時間，如果不在短期內重啟停課和在家工作安排，即時關閉室內娛樂場所，減少不必要的聚集，擔心疫情會再惡化，甚至失控。

面對疫情惡化，港府宣布要為本土確診患者提供一次性5000港元津貼。港府食物及衛生局局長陳肇始說，部分人尤其基層市民對強制檢測可能會卻步，擔心確診後會影響生計，因此當局會為確診者提供1筆過5000港元津貼。

港府公布這安排，在民間引起不同看法，有說這津貼兆頭不好，好似確診如「中獎」。

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