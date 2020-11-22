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12港青被關押90天 家屬隔海聲援 警截查稱違限聚令

香港新聞組／香港22日電
12名港人被收押在深圳鹽田看守所90天，家屬21日到吉澳山放氣球及呼口號，聲援被扣押的親友。吉澳與鹽田只有一海之隔，該處是家屬可到達最接近親人的地方，家屬在氣球寫滿親人姓名及思念字句。（路透）
12名港人被收押在深圳鹽田看守所90天，家屬21日到吉澳山放氣球及呼口號，聲援被扣押的親友。吉澳與鹽田只有一海之隔，該處是家屬可到達最接近親人的地方，家屬在氣球寫滿親人姓名及思念字句。（路透）

12名香港人今年8月涉嫌偷渡台灣，被內地海警截獲，至今仍被扣在深圳鹽田看守所。昨天是12名港人被扣押的90天，其家屬今日到距離鹽田只有一海之隔的吉澳山上，舉起橫幅，向看守所方向放氣球，表達訴求。現場有警員到場，表示懷疑有人違反限聚令，其後記下部分人士的資料。

臉書12港人關注組臉書，12名港人的家屬表示，至今都只收到官方資訊，家屬委託的律師仍無法會見當事人，也無法了解相關情況。家屬近日陸續收到兒女的「親筆信件」，但是各人信件的內容大都一式一樣，疑似在脅逼下撰寫有關信件，令人不寒而慄。

12港人的家屬昨天在前議員朱凱迪等人的陪同下，到吉澳山上，舉起「SAVE12」與「回家」的橫幅，向深圳的方向放藍、白氣球。

明報報導，12港人的家屬昨晨乘船到香港東北面離島吉澳，登上吉澳山觀景台，遙望鹽田看守所，並將寫滿思念字句的氣球放上天，高呼「勿忘義士，釋放12」、「拒絕官派律師」等口號。家屬稱會繼續爭取由他們委託的律師會見親人，拒絕官派律師，同時爭取12人早日平安回港。

據報導，有數名警員到場截查，指在場的人違反限聚令。一直協助家屬的鄒家成說，警方「山長水遠」入吉澳指控他們違反限聚令，但無截查其他遊人，批評是政治打壓。

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