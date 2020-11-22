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再有2區議員被捕 1周內現任前任立會區會6議員被逮

香港新聞組／香港22日電
29歲王百羽是元朗區議會天恆選區區議員。（取材自王百羽臉書）
29歲王百羽是元朗區議會天恆選區區議員。（取材自王百羽臉書）

香港泛民主派區議員王百羽和李軒朗今天清晨被警方商業罪案調查科拘捕，目前尚不知涉及什麼案件。

這是不到一周內再有香港現任或前任議員被捕。香港立法會前議員朱凱迪、陳志全、許智峯三人18日被警方逮捕，原因跟早前在立法會三讀「國歌條例草案」期間「潑臭水事件」有關；另一名沙田區議員李志宏17日被警方以「公眾地方行為不檢」罪拘捕，事件和5月24日的反對港區國安法、國旗法遊行有關。

元朗區議員張秀賢今天上午6時許在社交平台臉書（Facebook）表示，元朗區議員王百羽和九龍區議員李軒朗剛剛被捕。王百羽的臉書也上傳一段約2分鐘的影片，影片中，警方向王百羽出示搜查令，要求他確認。他也反問警方，自己被指控偷了什麼，警員指會向他解釋，之後警員要求他交出手提電話，停止繼續拍攝。李軒朗的臉書專頁則表示，清晨被商業罪案調查科拘捕，目前身處田心警署，有律師陪同。

29歲王百羽是元朗區議會天恆選區區議員，畢業於香港科技大學計算機科學及工程學系；26歲李軒朗2019年當選九龍城區議員，為新一屆九龍城區議會最年輕議員。

此外，公司「U Made This」公司董事陳梓謙涉及串謀欺詐，今早也被商業罪案調查科拘捕。香港01報導，王百羽與李軒朗合組團隊今年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元（港幣，下同，約63萬美元），當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被建制派質疑申報「天價」開支。

26歲李軒朗2019年當選九龍城區議員，為新一屆九龍城區議會最年輕議員。（取材自...
26歲李軒朗2019年當選九龍城區議員，為新一屆九龍城區議會最年輕議員。（取材自李軒朗臉書）

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