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眾籌180.5萬美元助港人赴台就讀 港網路電台主持人被捕

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方昨天以涉嫌違反港區國安法拘捕曾在網路上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫的香港網路電台主持人「傑斯（原名尹耀昇）」、妻子及助理三人。這是警方首次引用「港區國安法」下的資助分裂國家罪。

香港01報導，傑斯與其妻子曾碧雲，及利姓助理利寶麗三人昨天被港警拘捕。傑斯在今年2月於臉書發文推出「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，計畫於網上進行募捐，並指籌款主要資助示威者在台灣求學及生活。

傑斯的臉書昨上午證實被拘捕，一直為被捕抗爭者擔任義務律師的黃國桐表示，昨早6時知道港警上門拘捕傑斯夫婦後，即前往傑斯家中了解狀況。

台灣的陸委會昨以書面形式指出，籲相關方面勿再假借國安之名行打壓異己全面管制之實，一再操弄惡法無法獲得民心的認同。

截至昨天，警方已拘捕32人，涉嫌違反危害國家安全的行為和活動。

稱逾2000人捐款 助50港青

另據明報報導，警方懷疑涉事者將網上眾籌所得約1400萬元（港幣，下同，約180.5萬美元），一半資助「台獨」組織，涉嫌違反分裂國家罪，更指3人「私吞」餘下一半，包括用作買股票，涉嫌洗黑錢。警方昨未有召開記者會交代案件，這已是連續3次無開記者會交代國安處的拘捕行動。被捕3人至昨深夜仍未獲准保釋。尹耀昇昨晚稱不適被送往瑪麗醫院。

報導稱，尹耀昇今年2月22日在其個人頻道節目「不上頻道」宣布發起「台灣助學」計畫，指部分港青因反修例運動惹上官非而到台灣，希望「能幫的就幫，不要將擔子落在台灣身上」。他稱，計畫主要幫助就學的年輕人，每人每年可獲新台幣20萬元（約5萬港元、6450美元），當中5萬至8萬台幣是學費，期望有1000捐款者、每年各捐2500港元，若有共250萬港元，就可資助50人。

據報導，今年8月，他在節目稱捐款者已逾2000人，已助逾50名年輕人在台入學，大部分捐款已交到台灣非政府組織助交學費。

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