港單日13宗源頭不明 3個月首現雙位數

香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨日新增的13宗源頭不明本土個案，近3個月以來首現雙位數，亦占昨確診三成，分布全港各區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情 來勢洶洶，憂慮情況持續將會失控，呼籲市民在周末也應減少活動，港府將增加檢測 地點，建議市民盡量接受病毒檢測。

大公報報導，該13名源頭不明的確診患者，住處遍布港九新界，一名77歲女患者住在半山區蔚山花園，三人住在旺角與大角咀，也有居住黃大仙、馬鞍山、火炭、荃灣、將軍澳、天后等。

張竹君稱，這些確診者大部分無高危因素，他們有家庭主婦、退休人士、地盤裝修工，有人去過街市，至少兩名患者有家人初步確診。她認為社區多處已有隱形傳播，呼籲市民本周盡量減少活動，若不確定自己是否高危感染者，可到港府隨後公布的地點進行檢測。

明報報導，昨確診13宗源頭不明個案，有8人經社區檢測中心發現。張竹君表示，大部分個案無高危因素，「好多只去附近行街，去街市買餸」。另靈糧堂劉梅軒中學昨在網頁公布，昨午接獲一名中六學生通知初步確診，該學生最後於20日回校。

•派對房停業 食肆禁舞表演

另據文匯報報導，因應新冠疫情反彈，港府於昨日清晨宣布已刊憲進一步收緊社交距離 措施，包括酒吧或酒館在內的餐飲處所，及夜店或夜總會等不得進行現場表演及跳舞活動。所有供租用舉行社交聚會處所，即一般稱為派對房間亦必須關閉。一旦違例，最高可被罰款5萬港元（約6450美元）及監禁六個月。