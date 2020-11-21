香港連4個月通縮 10月收窄至0.2%

香港示意圖。圖／shutterstock

新冠疫情 嚴重影響香港經濟，政府統計處昨日公布，今年10月綜合消費物價指數 （CPI）按年下跌0.2%，是連續四個月出現通縮，但已出現放緩跡象，跌幅較9月時的2.2%顯著收窄兩個百分點，主要是房委會9月份豁免公務租金 的影響在10月份消失所致。

香港文匯報報導，剔除所有政府一次性紓困措施影響後，上月基本通脹率則按年上升0.4%，較9月份的0.5%減少0.1個百分點，相信與私人房屋租金及家庭服務費用升幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，電力、燃氣及水錄得最大的跌幅，較去年同期下跌21.4%，其次為衣履和耐用物品，分別下跌5.5%以及2.7%，而交通亦按年下跌1.8%。錄得按年升幅的類別則為食品（不包括外出用膳），上升3.2%，另外雜項物品亦上升1.5%。其餘錄得升幅的亦包括外出用膳（升0.9%）、住屋（升0.5%）、煙酒（升0.5%）和雜項服務（升0.1%）。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%，私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目，承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。展望將來，由於環球及本地經濟情況仍受制於新冠疫情的發展，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微，政府會繼續密切留意情況。