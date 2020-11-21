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國安處中大蒐證 學生轟 中聯辦挺

香港新聞組／香港21日電
早前香港中文大學校園內有未經批准的遊行舉行，期間有人展示涉及港獨標語，校方隨後就事件報警。11月20日下午，香港警察及警務處國家安全處人員於中文大學保安人員協助下，在中大校園內進行搜證。(中通社)
早前香港中文大學校園內有未經批准的遊行舉行，期間有人展示涉及港獨標語，校方隨後就事件報警。11月20日下午，香港警察及警務處國家安全處人員於中文大學保安人員協助下，在中大校園內進行搜證。(中通社)

香港中文大學一批畢業生前天在校園遊行及宣揚「香港獨立」，國家安全處人員昨天到校內調查約3小時，中聯辦公開表態支持。校方報警引起爭議，有學生批評校方破壞與同學之間互信，有大專團體聯署聲明譴責有違教育理念。

商業電台報導，國安處人員昨天下午到中大校園，兵分多路蒐證，包括翻看閉路電視片段，並視察校內一些被塗污的地方，暫未有人被捕；針對警方的行動，北京中央駐港聯絡辦公室發表聲明稱，昨天有人未經申請在校園內發起近百人的遊行集會，期間有人高喊「港獨」口號，展示「光復香港，時代革命」、「香港獨立」等標語和旗幟。發言人說，香港警方國安處已展開調查，「我們堅決支持特區國家安全機構採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理」。

另外，明報報導，10多名國安處人員到聯合書院及新亞書院蒐證，並由一名綠衣男子引路。中大學生會表示，據他們了解，該人為中大保安組人員。該男子持有一份10多頁的資料，印有數十個校園位置，國安處人員按資料到校內不同位置蒐證，拍下多幅外牆及柱位，部分牆上有塗上新漆痕迹。國安處另一隊人員亦先後到善衡書院、李兆基建築大樓等蒐證，警員曾進入宿舍範圍調查。傍晚6時許，警員帶同多袋證物離開。

工會：校內言論自由應尊重

據報導，中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖稱，對大學報警處理前日遊行事宜十分失望，認為此舉破壞校方與同學之間的互信。他又質疑，為何國安處人員昨入校蒐證，並同時兵分多路分散於校園各處，他認為國安處昨日做法令學生不安，散布恐懼。中文大學員工總會、大學及專上院校工會聯盟昨發聯署聲明，表示對校方報警的做法深感遺憾，強烈譴責。團體表示，畢業生前日在校內以和平遊行表達意見，校園內言論自由理應受尊重，批評校方未有保護學生，卻報警以對，做法有違教育理念。

早前香港中文大學校園內有人展示涉及港獨標語，校方報警。20日下午國安處人員於中大...
早前香港中文大學校園內有人展示涉及港獨標語，校方報警。20日下午國安處人員於中大保安人員協助下進校園內搜證。(中通社)

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