我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1191萬例 康州破10萬

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

源頭斬不斷…香港人舞照跳 疫症罩不住

香港特派員 李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港這時的焦點話題，是「第四波」來了嗎？香港疫情再度風聲鶴唳，這兩天學校一間間停課，然後冒出新奇的感染群組，如「跳舞群組」，是灣仔一間名為Starlight Dance Club的舞廳，這種日子還有人群聚派對，結果多人確診。

香港一波接一波的新冠疫情，還沒人宣布第三波疫情結束，已經在討論第四波來了沒有，政府官員語焉不詳，政府請的專家也各有說法，好在這天袁國勇再度現身，很多人還是信他，而袁教授也繼續敢講話。

袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授，2003年他全球首個確認SARS是由冠狀病毒，而不是其他的衣原體或其他病因形成，認為病毒可源自果子狸等野生動物，曾被譽為「抗SARS英雄」。

袁國勇作為香港的傳染病學權威專家，不僅是香港政府的防疫專家顧問團成員，也被中國大陸選為中國工程院院士、中國國家衛健委高級別專家組成員。這些職位現在沒被免去，但好像沒人請他去講什麼，因為他早前堅持新冠病毒源自中國大陸。

香港20日官員專家都出來講疫情，袁國勇出席一個論壇，討論抗疫之路，講了一番話，總結起來要點有三：一是香港不可以做到大陸的中央集權式清零控制。大陸城市每一個小區，發現一宗，即刻下令全個小區封閉，這個香港做不到；

二是香港進一步加強限聚，執行效果會有爭議。現時入境做不到滴水不漏，高危地點未能控制好，包括食肆、酒吧等，民眾開派對亦不戴口罩，導致未能斬斷隱性傳播鏈；

三是據現時趨勢，第四波疫情已開始，相信是由尼泊爾移入個案所引發，便開始有群組出現，包括近日跳舞群組，全港周圍亦出現零星個案，反映有隱性傳播鏈。

當然，做為學者的袁國勇較固執，還是認定源頭重要，控制不了源頭，疫症始終會回來。2003年以為果子狸是宿主，最後發現是中華菊頭蝠，這種蝙蝠跟中東呼吸綜合症和新冠病毒都有關係，所以支持研究很重要。

香港 疫情 中國

上一則

為此推延退？中國養老金缺口 上看10兆人民幣

下一則

清華學霸暴紅 網讚高顏值「好像周杰倫」

延伸閱讀

第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞

第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞
天津增4確診！小區升高風險、封醫院

天津增4確診！小區升高風險、封醫院
中國首度表態 挺香港加入RCEP

中國首度表態 挺香港加入RCEP
上呼吸道感染 5天蔓延香港133小學、1中學

上呼吸道感染 5天蔓延香港133小學、1中學

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫