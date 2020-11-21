源頭斬不斷…香港人舞照跳 疫症罩不住

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 這時的焦點話題，是「第四波」來了嗎？香港疫情 再度風聲鶴唳，這兩天學校一間間停課，然後冒出新奇的感染群組，如「跳舞群組」，是灣仔一間名為Starlight Dance Club的舞廳，這種日子還有人群聚派對，結果多人確診。

香港一波接一波的新冠疫情，還沒人宣布第三波疫情結束，已經在討論第四波來了沒有，政府官員語焉不詳，政府請的專家也各有說法，好在這天袁國勇再度現身，很多人還是信他，而袁教授也繼續敢講話。

袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授，2003年他全球首個確認SARS是由冠狀病毒，而不是其他的衣原體或其他病因形成，認為病毒可源自果子狸等野生動物，曾被譽為「抗SARS英雄」。

袁國勇作為香港的傳染病學權威專家，不僅是香港政府的防疫專家顧問團成員，也被中國 大陸選為中國工程院院士、中國國家衛健委高級別專家組成員。這些職位現在沒被免去，但好像沒人請他去講什麼，因為他早前堅持新冠病毒源自中國大陸。

香港20日官員專家都出來講疫情，袁國勇出席一個論壇，討論抗疫之路，講了一番話，總結起來要點有三：一是香港不可以做到大陸的中央集權式清零控制。大陸城市每一個小區，發現一宗，即刻下令全個小區封閉，這個香港做不到；

二是香港進一步加強限聚，執行效果會有爭議。現時入境做不到滴水不漏，高危地點未能控制好，包括食肆、酒吧等，民眾開派對亦不戴口罩，導致未能斬斷隱性傳播鏈；

三是據現時趨勢，第四波疫情已開始，相信是由尼泊爾移入個案所引發，便開始有群組出現，包括近日跳舞群組，全港周圍亦出現零星個案，反映有隱性傳播鏈。

當然，做為學者的袁國勇較固執，還是認定源頭重要，控制不了源頭，疫症始終會回來。2003年以為果子狸是宿主，最後發現是中華菊頭蝠，這種蝙蝠跟中東呼吸綜合症和新冠病毒都有關係，所以支持研究很重要。