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佣金案續審／于文鳳：若為周星馳女友 索錢會多兩個零

香港新聞組／香港21日電
影星周星馳遭前女友于文鳳索償逾7000萬港元佣金案，20日在高院續審。(中新社資料片)
影星周星馳遭前女友于文鳳索償逾7000萬港元佣金案，20日在高院續審。(中新社資料片)

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7000萬港元佣金案昨在高院續審。于文鳳昨天透露，替周星馳工作後5年，才獲股票利潤17萬元，並被質疑款項屬「饋贈」，于直言不記得周有過「餽贈」之言，「可能是另一個女人，不是我。」並反駁如果以女友身分索款，會「加多兩個零」。

香港01報導，原告為于文鳳，被告為周星馳及星揚海外有限公司。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

據報導，周星馳的代表資深大狀文本立亦問到其他的投資。于承認幫周投資股票時，曾蝕逾1300萬元，又透露她沒幫周作高風險投資，周一度向她表示，周母在股票市場中，比她賺更多錢。

「替周工作5年僅獲17萬」

報導指出，文大狀質疑，為何二人的協議是令于投資獲利時可分紅，但卻不用分擔蝕錢的風險，直指這安排屬饋贈，是非商業安排，但于反駁一般基金經理也不用分擔客人蝕錢的風險。

報導稱，文大狀又問到于2007年就投資股票所獲的17萬分紅，質疑為何沒有分紅的計算帳目，質疑該17萬只是饋贈，于反駁，如果她以女友身分向周索款，她會「加多兩個零」，或直接索「齊頭數目」，如100萬、200萬等，又或者會索鑽石作為禮物，但她稱拍拖期間，從未向周「攞錢」或索鑽石。

明報報導，周星馳一方律師文大狀問到，于文鳳是否記得周曾稱將投資利潤作餽贈之說，于直言不記得周有過「餽贈」之言，說：「可能是另一個女人，不是我。」于文鳳又強調，她替周星馳工作後5年，才獲股票利潤17萬元，表示若以女友身分索錢，應該「起碼要攞多兩個零」，若要求禮物，也會想要「鑽石」多於金錢，但強調自己不是會向男友索錢的人。

影星周星馳前女友于文鳳向周索償逾7000萬港元佣金案，于20日出庭作供。（中通社...
影星周星馳前女友于文鳳向周索償逾7000萬港元佣金案，于20日出庭作供。（中通社）

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