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第4波襲港 初步確診逾40宗 灣仔跳舞群組至少17人染疫

香港新聞組／香港21日電
香港疫情惡化，全港小一至小三學生23日起停課兩周，圖為屯門碼頭區一小學。（中通社）
香港疫情惡化，全港小一至小三學生23日起停課兩周，圖為屯門碼頭區一小學。（中通社）

香港新冠肺炎疫情有再次爆發的趨勢，昨日新增26宗確診個案，本土病例多達21宗，包括9宗源頭不明，初步確診個案更超過40宗，其中部分為不明源頭病例。灣仔跳舞群組迅速擴大，昨日新增9人染疫，另7人初步確診，累計至少17人受感染，更出現第二代傳播。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言疫情嚴峻，有多位專家均認為第四波疫情已來臨。

文匯報報導，據衞生防護中心資料，建生國際集團主席吳汪靜宜曾出席兩次合共逾100人的聚會，包括曾到深水灣香島道19號香港哥爾夫球會。而該感染群組的17名確診者，大部分曾於12日至14日到訪灣仔Starlight Dance Club，其中最少5名確診者是舞蹈教師。他們除在Starlight 教學，也到過位於銅鑼灣謝斐道的Dance Culture Association及上環德輔道西的Heavenly Dance。

據報導，新增的兩名確診者（個案5511及5516）未到訪有關舞室，但亦受感染，前者與曾到訪Starlight的確診者在工作上有接觸，後者為一名到訪確診者的家人，顯示該群組已出現二代傳播。

至於9宗不明源頭個案，有3宗的確診者是家庭主婦，其中一名67歲確診的家庭主婦（個案5518）居於荃灣海壩新村，她18日發病前兩天到尖沙咀河內道百樂會懷舊歌舞廳，參加一場近百人的生日宴會並跳社交舞，而歌舞廳昨晚已貼出告示停業14天。

張竹君表示：「（確診者）有好多家庭主婦，有長者、有年輕人，有不同工作崗位的人，住不同區。」香港疫情廣泛擴散，她相信與之前隱形傳播鏈正在社區蔓延有關。

小一至小三停課2周

另據本報系聯合報報導，香港疫情惡化，港府昨宣布小學一至三年級學生從23日起暫停面對面授課14天。而原本已停課的幼稚園與幼兒中心，也同樣延長停止面授課到12月6日，相關部門會再斟酌是否需延長。

香港食物及衛生局局長陳肇始指出，昨確診有26例，當中包含21例本土病例，涉及多個群聚感染，包含跳舞群聚、計程車司機與家庭主婦等染病。他呼籲香港市民嚴陣以待，減少不必要聚會，不然第四波疫情將一發不可收拾。同時，不排除將全面暫停中小學面授課。

香港疫情惡化，全港小一至小三學生23日起停課兩周，圖為此前暴發上呼吸道感染的某小...
香港疫情惡化，全港小一至小三學生23日起停課兩周，圖為此前暴發上呼吸道感染的某小學學生放學回家的資料照片。(中新社)

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