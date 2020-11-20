香港中大畢業生揮港獨旗 校方報警調查

約百名中大學生戴面具，在中大校園遊行集會，期間高叫口號及標語，被指宣傳「港獨」訊息（Getty Images）

約百名香港 中文大學畢業生昨天在校內遊行 ，聲援被扣押在深圳的12名港人，並呼喊「反送中」口號，校方就此報警。香港警方晚間表示，警務處國安處已接手，並就涉嫌違反「港區國安法 」展開調查。

香港電台晚間引述警方表示，有人昨天在中大校園內聚集，期間展示「港獨」橫額和旗幟、叫喊「港獨」口號，涉嫌違反「港區國安法」，更有部分人員沿途噴漆，涉及刑事毀壞，校方已就此事報警。

香港警方表示，對於上述事件，警方高度重視，同時予以嚴厲譴責，警務處國安處已接手處理，並展開調查。

綜合媒體報導，香港中文大學把昨天舉行的畢業典禮改至網上進行。有學生發起校內遊行，部分應屆畢業生穿上學位袍參加，期間高舉「光復香港、時代革命」布條，並高呼「一息尚存，抗爭到底」、「毋忘義士，釋放十二」等口號，聲援仍被扣押在廣東深圳的12名港人。

針對這次遊行，校方昨天連續發出兩則聲明，表示校園多處遭人以噴漆塗鴉，可能造成永久損壞，並指遊行可能觸犯當前港府為防疫而禁止人群聚集的相關法令，以及違反公眾集會或公眾遊行的相關規限。

聲明並稱，校方強烈譴責此等違法及不負責任行為，由於相關行為屬於刑事毀壞，已報警處理。

另外，教育局昨晚發稿稱，對有人於未經申請下組織人群到中大遊行及集會，在疫情中增加傳播疾病風險，並破壞校園安寧及公物，涉嫌干犯違法行為，予以強烈譴責。