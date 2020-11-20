新12確診遍及全港 疫情恐大爆發 專家稱第4波來襲

香港日前第三波新冠肺炎疫情緩和，中小學生復課，但有專家指出，第四波疫情來了。（新華社）

香港 衛生署衛生防護中心昨天公布，新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，其中有2個本土病例傳播源頭不明，新病例遍及全港。衛生署官員表示，疫情 有可能急速「大反彈」。

綜合媒體報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港昨天新增確診12例當中，8例為境外移入，4例本土當中，有2例源頭不明。

衛生署衛生防護中心總監黃加慶表示，昨天還有超過20個初步確診（一採陽性）病例，大部分是本土感染，來自全港好幾個區，有不同社會層面。若這些個案最後確診，並有很多源頭不明病例，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。

黃加慶呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衛生。高危險族群也應積極利用政府檢測 服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。

另據明報報導，張竹君表示，12宗確診及逾20宗初步確診遍布港九新界，染疫者包括地盤工、的士司機、家庭主婦等，兩宗源頭不明確診中，75歲女商人曾去過的灣仔舞蹈會所可能現爆發，同場有5人初步確診，當中兩名導師另曾到上環教跳舞。

張竹君指出，有5名曾於13或14日到訪舞蹈會所者初步確診，包括兩名曾到上環Heavenly Dance Studio的跳舞導師。張指出舞蹈會所或現群組爆發，洗手間或更衣室可能是傳播途徑，約10名員工及其他到訪者需檢疫，呼籲曾於14日到訪的人聯絡當局，以安排檢疫或檢測。

港大醫學院長梁卓偉建議立即推遲不必要的室內聚集，並關閉高風險場所。