我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

新12確診遍及全港 疫情恐大爆發 專家稱第4波來襲

香港新聞組／香港20日電
香港日前第三波新冠肺炎疫情緩和，中小學生復課，但有專家指出，第四波疫情來了。（新華社）
香港日前第三波新冠肺炎疫情緩和，中小學生復課，但有專家指出，第四波疫情來了。（新華社）

香港衛生署衛生防護中心昨天公布，新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，其中有2個本土病例傳播源頭不明，新病例遍及全港。衛生署官員表示，疫情有可能急速「大反彈」。

綜合媒體報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港昨天新增確診12例當中，8例為境外移入，4例本土當中，有2例源頭不明。

衛生署衛生防護中心總監黃加慶表示，昨天還有超過20個初步確診（一採陽性）病例，大部分是本土感染，來自全港好幾個區，有不同社會層面。若這些個案最後確診，並有很多源頭不明病例，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。

黃加慶呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衛生。高危險族群也應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。

另據明報報導，張竹君表示，12宗確診及逾20宗初步確診遍布港九新界，染疫者包括地盤工、的士司機、家庭主婦等，兩宗源頭不明確診中，75歲女商人曾去過的灣仔舞蹈會所可能現爆發，同場有5人初步確診，當中兩名導師另曾到上環教跳舞。

張竹君指出，有5名曾於13或14日到訪舞蹈會所者初步確診，包括兩名曾到上環Heavenly Dance Studio的跳舞導師。張指出舞蹈會所或現群組爆發，洗手間或更衣室可能是傳播途徑，約10名員工及其他到訪者需檢疫，呼籲曾於14日到訪的人聯絡當局，以安排檢疫或檢測。

港大醫學院長梁卓偉建議立即推遲不必要的室內聚集，並關閉高風險場所。

檢測 疫情 香港

上一則

上呼吸道感染 5天蔓延香港133小學、1中學

下一則

人被吹跑！中國東北迎暴風雪 鐵路停駛、學校停課

延伸閱讀

專家：中國流感疫苗接種率低於西方 冬春防疫更艱難

專家：中國流感疫苗接種率低於西方 冬春防疫更艱難
英國考慮防疫放聖誕假 專家：提油救火

英國考慮防疫放聖誕假 專家：提油救火
悲慘里程碑！美新冠死者破25萬 專家估恐再20萬人喪生

悲慘里程碑！美新冠死者破25萬 專家估恐再20萬人喪生
搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切