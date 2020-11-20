串謀造假帳85億港元 港星陳百祥姐夫等8人被捕

冠軍科技前主席、陳百祥姐夫簡文樂被捕。（取材自中文大學校友事務處網頁）

商業罪案調查科拘捕兩間上市公司前主席及高層等8人（包括冠軍科技前主席、陳百祥姐夫簡文樂），涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約85億港元（約10.9億美元 ）。

綜合媒體報導，涉案兩家上市公司為冠軍科技集團及看通集團，警方指香港聯交所上市科規則執行部去年12月將案件轉介警方調查，今年4月27日，聯交所公開譴責及批評該兩上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。

簡文樂為藝人「阿叻」陳百祥的姐夫，他於1986年創辦冠軍科技，以發展傳呼機在金融市場闖出名堂，及後他收購英國老牌電訊公司無敵通而進入事業高峰，及後公司轉型開發保安科技，及涉足體育博彩設備開發。他後期醉心佛教藝術、沉香收藏，並發起成立私人的皇家博物館 。在2016年他將手上的冠軍股權脫手及套現2.7億港元後，全面淡出上市公司，更轉趨低調。

翻查資料顯示，聯交所今年4月27日發聲明指出，對簡文樂及冠軍科技前執行董事夏淑玲等共8人作公開譴責，直指該集團沒有就可供買賣用途的文化產品，包括田黃石，尋求專業估值。該批文化產品價值高達85.37億港元。

聲明中點名譴責冠軍科技前董事簡文樂、其胞兄弟簡堅良及黎日光違反上市規則，指簡文樂及簡堅良沒有進行充足的盡職調查，也沒有在購買文化產品之時取得獨立認證或估值，另外簡文樂事先亦沒有徵求冠軍科技及看通董事會的批准。

聯交所聲明亦批評冠軍科技前非執行董事夏淑玲、前獨立非執行董事苗禮、Frank Bleackley、李志華，及看通集團前獨立非執行董事何慕嫻5人違反上市規則，指他們理應知悉冠軍科技及／或看通庫存增加一事，但並無向各自的董事會提出任何疑問。