國泰停飛美國華盛頓、西雅圖、新澤西航線 北美剩5航線

新冠肺炎疫情影響全球經濟。國泰航空早前停運旗下港龍航空，大幅裁員及減薪。香港 01報導，國泰將「永久性」的砍除七條航線 ，包括往返美國華盛頓、西雅圖、新澤西州紐瓦克機場 （Newark Liberty International Airport）、英國倫敦格域（Gatwick）機場、比利時布魯塞爾、愛爾蘭都柏林以及馬爾地夫。

據報導，由於乘客需求下滑，國泰航空往來香港及上述航點的航班服務已停辦多月。

報導指出，國泰航空此次計畫停飛的7條航線均屬「蝕錢線」。南華早報報導引述國泰內部文件，指削航線將會是永久措施；不過消息人士透露，相關削減航線安排，暫到明年都肯定不會復航，不過如航空旅運恢復正常，或仍有機會復航。

國泰航空回覆查詢表示，經過仔細研究，在可見將來不大可能營運客運航班至若干航點，包括歐洲的格域、都柏林和布魯塞爾，以及北美的紐華克、華盛頓和西雅圖。基於乘客需求下滑，往來香港及上述航點的航班服務已停辦多月，「目前的營運環境仍然瞬息萬變，會持續檢視航班網絡以配合市場最新形勢。」

國泰航空早前公布，預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。

目前，國泰在美國只剩下5條航線，分別來往波士頓、芝加哥、洛杉磯、舊金山巿及紐約巿甘迺迪國際機場。至於倫敦希斯羅機場航線，亦會保留。