港故宮2022年開幕 展800文物

香港故宮文化博物館大樓結構竣工儀式18日在大樓工地舉行。圖為香港故宮文化博物館模型。(中新社)

香港 故宮文化博物館 18日上午舉行結構竣工儀式，預計2022年開幕，屆時將展出800件來自北京 故宮的文物，當中兩成是「國寶級」一級文物。香港特首林鄭月娥表示，作為該大型文化項目的構思者與推動者，對項目由夢想和幻想，逐步變成現實，感到無比興奮。

據港媒香港電台報導，林鄭月娥說，香港過去一年多面臨前所未有的挑戰，現仍奮力對抗疫情。但是他對香港未來充滿信心，除了重振經濟，同時大力推動香港文化藝術多元發展。

林鄭月娥強調，「香港故宮文化博物館背靠祖國」，扎根香港，放眼世界，與北京故宮合作，致力在國際開拓弘揚中華文化的新平台。她感謝北京的領導、各有關部委包括大陸國家文化和旅遊部、國家文物局和北京故宮博物院的信任、支持和指導。

據悉，香港故宮文化博物館將有五層展館，預計將於2022年中對外開放，開幕初期每日有5000人次參觀，每年人流量約150萬至160萬人次。

明報報導，香港故宮文化博物館今年7月平頂，昨日舉行大樓結構竣工儀式，館長吳志華表示，受疫情影響，地盤早前曾停工，且部分建築材料如水泥等無法如期運抵香港，工程進度一度落後8周，現已追回4周，正安裝機電設備，有信心可追回餘下進度，預計明年第三季博物館團隊可接收大樓，2022年農曆新年開始將展品從北京運來香港，需時3至4個月，預計2022年中開館。

該項目是由香港賽馬會捐贈35億元興建，吳稱有信心不會超支。