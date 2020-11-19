我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

港故宮2022年開幕 展800文物

香港新聞組／香港19日電
香港故宮文化博物館大樓結構竣工儀式18日在大樓工地舉行。圖為香港故宮文化博物館模型。(中新社)
香港故宮文化博物館大樓結構竣工儀式18日在大樓工地舉行。圖為香港故宮文化博物館模型。(中新社)

香港故宮文化博物館18日上午舉行結構竣工儀式，預計2022年開幕，屆時將展出800件來自北京故宮的文物，當中兩成是「國寶級」一級文物。香港特首林鄭月娥表示，作為該大型文化項目的構思者與推動者，對項目由夢想和幻想，逐步變成現實，感到無比興奮。

據港媒香港電台報導，林鄭月娥說，香港過去一年多面臨前所未有的挑戰，現仍奮力對抗疫情。但是他對香港未來充滿信心，除了重振經濟，同時大力推動香港文化藝術多元發展。

林鄭月娥強調，「香港故宮文化博物館背靠祖國」，扎根香港，放眼世界，與北京故宮合作，致力在國際開拓弘揚中華文化的新平台。她感謝北京的領導、各有關部委包括大陸國家文化和旅遊部、國家文物局和北京故宮博物院的信任、支持和指導。

據悉，香港故宮文化博物館將有五層展館，預計將於2022年中對外開放，開幕初期每日有5000人次參觀，每年人流量約150萬至160萬人次。

明報報導，香港故宮文化博物館今年7月平頂，昨日舉行大樓結構竣工儀式，館長吳志華表示，受疫情影響，地盤早前曾停工，且部分建築材料如水泥等無法如期運抵香港，工程進度一度落後8周，現已追回4周，正安裝機電設備，有信心可追回餘下進度，預計明年第三季博物館團隊可接收大樓，2022年農曆新年開始將展品從北京運來香港，需時3至4個月，預計2022年中開館。

該項目是由香港賽馬會捐贈35億元興建，吳稱有信心不會超支。

香港故宮文化博物館18日舉行結構竣工儀式。(取材自香港政府新聞網)
香港故宮文化博物館18日舉行結構竣工儀式。(取材自香港政府新聞網)

香港 北京 博物館

上一則

系領導伸狼爪還逼叫爹？ 西安女音大生自縊

下一則

門口拍張照也好…電影取景 千島湖這所鄉村小學成網紅

延伸閱讀

栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全

栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全
香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持
港零售業前9月總銷額下跌30%

港零售業前9月總銷額下跌30%
美擬制裁與10港官有大量資金往來金融機構

美擬制裁與10港官有大量資金往來金融機構

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光