粵澳回港免隔離 1天8900人預約

圖為香港居民經深圳灣口岸往來香港。(中通社)

大陸防疫 成果獲世界衛生組織肯定，港府推出的「回港易計畫」今天起接受香港 民眾預約從廣東或澳門返港，只要持核酸檢測陰性證明，即無需14天隔離檢疫。截至18日下午5時，經回港易計畫網上預約系統的預約下星期一至星期日7天的時段的總人數有超過8900人，其中約7800人擬使用深圳灣口岸，1160人擬使用港珠澳大橋香港口岸。

報導稱，香港未來甚至會將「單向免檢」的適用範圍擴大至大陸更多省市，最快可望在今年底前實施，讓陸港兩地人員流動逐步恢復，推動香港經濟復甦。港府屆時也將研究是否也把台灣納入放寬之列。

但港府估計，由於疫情 之下大陸官方對民眾離境審批嚴格，加上由香港返回大陸後仍需隔離14天，因此即使香港實行「單向免檢」，估計屆時會到香港的大陸民眾人數也將有限。

香港18日新增9例新冠肺炎確診個案，3例為本土案例，其中1例感染的源頭不明，患者是一名居住在沙田的計程車司機，香港至今累計個案達5479例。

據港媒香港電台報導，港府今日起收緊針對輸入個案的防疫措施，包含禁止在酒店接受強制檢疫人士容許他人進入房間探訪。另外，對來自高風險地區的外國領館及機構人員，豁免檢疫安排也收緊。

此外，香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院今日公布香港新冠肺炎的感染群組及傳播鏈分析報告。

研究表示，香港的前兩波疫情，即今年1月至5月期間，娛樂場所是傳播次數最多的「主要接觸環境」，共涉及超過90例確診個案；涉及的「延續接觸環境」範圍也最大，即傳播鏈最長，其中一個酒吧群組在26天內延伸至30個其他群組。