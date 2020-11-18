港澳辦：反中亂港者出局 劉兆佳：DQ料擴至區會

中國國務院國務院港澳辦常務副主任張曉明。（中通社資料照片）

中國國務院 港澳辦常務副主任張曉明，昨天在香港 基本法頒布30周年法律高峰論壇說，愛國愛港者治港、反中亂港者出局，已成為法律規範。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，張曉明的講話是確立愛國者治港的法律框架，相信將來有關的資格要求，將會擴展至區議會和選委會。

香港電台報導，張曉明昨天在論壇以視像方式致辭時說，愛國愛港者治港、反中亂港者出局，是「一國兩制」下的一項政治規矩，現已成為法律規範。他認為，要完善「一國兩制」，當社會情況不斷變化，基本法在實施過程中亦要適應新情況、解決新問題，應把基本法當作一部「活的法律」，通過立法解釋等辦法，放大基本法的適應性。

據報導，劉兆佳認為，張曉明的講話是確立愛國者治港的法律框架，相信將來有關的資格要求，將會擴展至區議會和選委會，估計不會出現取消（DQ）現任區議員資格的情況，但在區議會換屆以及明年的選委會選舉時，預料會有一套更嚴格的入閘要求。

他認為，張曉明提到「反中亂港者出局」，並非要杜絕民主派的參政路，或中央容不下反對派，而是說明中央的底線，要求從政者要忠誠於憲法和「基本法」，相信忠誠反對派會有出路。

•林鄭引述鄧小平：治港須是愛國者

香港特首林鄭月娥 在論壇上致辭時，引述中共已故領導人鄧小平的兩段講話，第一段是鄧小平於1987年曾說「切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不實際。」「如果中央把甚麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害。」

另一段是鄧小平有關愛國者定義的講話，林鄭月娥引述鄧小平於1984年曾指出「港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港，愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國，不損害香港的繁榮和穩定。」

•大律師：香港法律制度遭連根拔起

對於張曉明引述前終審法院常任法官烈顯倫呼籲「是時候進行司法改革」，資深大律師公民黨梁家傑認為，如果中央想將內地的司法體制搬到香港，等同將香港的法律制度連根拔起，要求司法人員接受政治篩選亦不足為奇。