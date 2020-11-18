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傳侵犯逾百女學員 港長跑名將紀嘉文在臉書道歉

香港新聞組／香港18日電
長跑好手紀嘉文遭女子指控性侵，受害人數眾多，紀嘉文在臉書上道歉挨批。（取材自紀嘉文臉書）
長跑好手紀嘉文遭女子指控性侵，受害人數眾多，紀嘉文在臉書上道歉挨批。（取材自紀嘉文臉書）

自2018年跨欄運動員呂麗瑤涉嫌被教練性侵犯後，香港體壇再現「#MeToo」事件，著名長跑教練紀嘉文捲性騷擾風波，其跑步協會成立9年，受害者據傳超過100人，女學員在不同臉書專頁留言指控他，強迫女學員上座駕、摸胸、咬鼻等，並稱事件早在2014年1月已發生，受害者正考慮集體報警。紀嘉文在其後在臉書專頁發文「道歉」，指「沒有認真對待和處理感情問題」。

36歲的紀嘉文為香港長跑著名好手，有1萬米、15公里及半馬等3項香港長跑紀錄。2011年畢業於浸大體育及康樂管理系，去年2月香港渣打馬拉松，他以亞軍完成半馬後正式淡出長跑，專心擔任教練。

香港01報導，香港業餘田徑總會昨天發聲明，表示對任何形式的性騷擾「零容忍」，並呼籲受影響人士報警求助。

明報報導，紀嘉文9年前開設跑手堂任長跑教練。「Running for Freedom & Democracy」專頁14日撰文，指收到多人投訴被「紀先生」性騷擾，包括向女跑友「手多多」、咬鼻等，事敗後抹黑女跑友「痴埋去」，令女跑友受到二次傷害。

據報導，事件引起跑界熱議，紀嘉文15日晚在個人臉書專頁撰文道：「在過去幾天，我深切反省了自己過去的行為，明白到自己曾經有做錯的地方，我以往並沒有認真對待和處理感情問題，令到對方受到傷害。 或許容許我在此鄭重地向曾經被傷害的每一位以最誠懇的態度道歉，對不起。」他又稱以後會專心做好教練工作，時刻注意言行和品德。

報導稱，另一專頁「馬拉松看世界」其後上載多張截圖，內容均為對紀嘉文的性騷擾指控，包括女跑手稱被強迫登上紀的座駕、被伸手入衣領摸胸部等。

長跑好手紀嘉文遭女子指控性侵，受害人數眾多，紀嘉文在臉書上道歉挨批。（取材自紀嘉...
長跑好手紀嘉文遭女子指控性侵，受害人數眾多，紀嘉文在臉書上道歉挨批。（取材自紀嘉文臉書）

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