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國安法制定後 港移民潮湧台灣 8月爆量4200件

記者黃國樑／台北18日電

從去年香港反送中運動到今年6月全國人大制定港區國安法，港人出現湧向台灣移民潮。台駐港辦事處受理港人文書驗證登上歷史高峰，往年單月只有數百件或千餘件，今年8月卻爆量4263件。移民業者透露，這波移民熱潮連港府公務員也在其中。

申請各項文書驗證是港人申辦赴台移民的前置作業。駐港處統計，今年1到10月文書驗證數2萬5541件，較去年同期1萬5309件大增，其中1月約2000餘件，6月底人大常委會通過國安法，7月驗證數升為3944件，8月再創4000餘件新高，9月也達4000多件。

台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正說，文書驗證就是為了赴台移民、工作等目的，確實可反映港人移居台灣的熱潮。

至於核准居留人數，今年迄9月底，台灣共核准5500位港人赴台居留，逼近去年全年的5858人，並高於前年以前所有年度的全年總額。

港人以申請赴台居留獲准人數，2012年之前，每年頂多千餘人；2014年發生雨傘運動曾造成一波移民小高峰共4909人，其後幾年都維持4000出頭。去年反送中運動重新登上5858人新高峰，今年國安法登場後再創新猷。

有官員指出，申請居留與定居都需要審查時間，港人赴台居留、移民數字，預計明年後才會真正湧現。

港人移民赴台可能受到香港政治環境影響，可從專業移民成新主力看出端倪。以具有專業技術能力為由申請移民台灣的港人，過去多年都只有個位數，2017年後突破為雙位數，去年反送中爆發即一舉達到492人，更驚人的是今年1到9月就達到1075人，甚至超過投資移民的數量。

一位移民公司負責人說，受反送中運動影響，去年開始香港專業移民台灣大幅增加，其中以香港大學、香港中文大學、理工大學等反送中重鎮的教授，以及香港的會計師、律師，和傳媒的記者、編輯等，甚至有公務人員，但這些公務員的職掌都非屬政治性業務。

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