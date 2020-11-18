潑臭水阻國歌法審議 港前議員朱凱迪、陳志全、許智峯清晨被捕

香港立法會三名前議員（由左至右）朱凱迪、陳志全、許智峯，傳出18日清晨被捕。（取材自三人臉書）

香港 三名立法會前議員朱凱迪、陳志全、許智峯，18日清晨6時許分別遭警方國家安全處人員上門逮捕。據三人臉書 表示，三人被捕應與今年中香港立法會審議「國歌法 」期間發生的「臭水事件」有關。

「臭水事件」是指，立法會今年6月4日審議「國歌條例草案」期間，朱凱迪、陳志全、許智峯在會議上潑臭味液體抗議，陳志全其後形容該些液體是「遺臭萬年水」。陳志全表示，當天是六四事件31周年，同時是港府強迫為「國歌條例草案」立法的日子，應當要向中共表明不會接受國歌法，更抨擊中共政權將遺臭萬年，希望阻止惡法箝制自由。

•陳志全：潑「遺臭萬年水」

朱凱迪和陳志全上午透過社交平台臉書表示，警方上午6時許上門拘捕，指與立法會日前三讀審議國歌法期間的「臭水」事件有關。許智峯也在臉書表示被捕，警方指他分別於5月28日和6月4日在立法會內，將帶有臭味的液體潑向地上，以違反「權力及特權條例」第17C藐視罪，和侵害人身罪拘捕他。

香港電台報導，民主黨表示，警方指許智峯分別於5月28日及6月4日於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫。警方以涉嫌違反權力及特權條例第17C藐視罪以及侵害人身罪拘捕許智峯，他正在西區警署接受調查。陳志全被送往北角警署。

此前，三人也曾因涉及議會內衝突被捕。香港警方1日上午拘捕包括朱凱迪和陳志全在內的7名泛民主派議員，指他們涉及5月8日在立法會會議期間，作出擾亂行為。許智峯2日赴警局報到時也被捕。他們都被以「權力及特權條例」的藐視罪和干預立法會人員等罪起訴。

立法會5月28日會議恢復二讀辯論「國歌條例草案」，許智峯曾擲出一袋腐爛植物抗議，現場傳出異味。6月4日會議，當三讀辯論「國歌條例草案」期間，陳志全曾手持膠樽企圖行到主席台前，被保安人員阻止，其後跌出惡臭物品，朱凱迪潑出臭味液體，會議一度暫停。兩人之後表示，懷疑發出惡臭的物品是有機肥料。「國歌條例草案」其後在一片混亂中三讀通過。