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香港機場成防疫破口 27%境外移入未發現 隨時引爆第4波

香港新聞組／香港17日電
理大團隊分析新冠病毒毒株，發現現時個案與印度及尼泊爾輸入個案相似，估計是阻截輸入時出現檢疫漏洞。圖為香港國際機場。（中通社資料照片）
理大團隊分析新冠病毒毒株，發現現時個案與印度及尼泊爾輸入個案相似，估計是阻截輸入時出現檢疫漏洞。圖為香港國際機場。（中通社資料照片）

香港昨日新增8宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案。香港理工大學團隊透過分析新冠病毒「族譜」，發現香港9月過後曾一度「打贏」第三波疫情，而10月起的本地個案與印度及尼泊爾的輸入個案相似，估計是香港國際機場阻截輸入時出現檢疫漏洞，包括染疫者感染初期病毒量低造成假陰性走漏、探訪者成為隱形播毒者將病毒帶入社區，第4波疫情一觸即發。

•10月起出現新病毒株

綜合香港媒體報導，香港理工大學的研究團隊分析了10月至11月，本地2新冠肺炎確診個案的基因排序，發現全為GH型病毒株，與7月第三波疫情最常見的GR型病毒株不同。

理大方面指出，這證明香港於9月底已克服了第三波疫情，卻未能防止海外移入個案繼續流入社區。據分析，10月的GH型病毒株的基因排序與印度、尼泊爾的移入個案相似，據此推測，最近本地爆發的新一波病毒相信是從海外移入。

理大方面並指出，在9月、10月兩個月內，至少有兩成半移入個案未能在機場被檢測發現，在隔離檢疫期間才確診，相信移入個案就在這段時間傳播至社區。

•隱形病毒被帶進社區

為何輸入個案的病毒株能傳入社區？另據大公報報導，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆指出，部分確診者抵港時病毒量太低導致假陰性，加上酒店未有限制探訪檢疫人士，導致探訪者成為隱形傳播者流入社區播毒。

蕭傑恆建議港府應加強返港人士的隔離措施，包括與酒店業界商討設立「檢疫酒店」，安排旅遊巴士以點對點方式，將檢疫人士直接送往酒店並且禁止探訪者進入。

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