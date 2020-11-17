周梓樂死因庭 父：曾囑「出去小心啲」 兒提醒關好窗戶

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 科技大學22歲男生周梓樂去年11月墜樓不治，死因庭昨日展開首日聆訊。周梓樂的父親作供表示，當晚曾囑兒子「出去小心啲」，最後一次通訊是在翌日凌晨，他在WhatsApp 發信息稱警方可能發射催淚煙，兒子提醒他關好窗戶。

明報報導，周父周德明憶述，兒子入院後情况危急，為免令兒子更痛苦，家人最終同意醫護不再搶救。他自言當時「控制唔到自己嘅情緒」，所以主要由太太與醫護人員溝通。

周德明昨作供完畢，在庭外主動見記者。周父表示梓樂離世一年多，「作為父母心好痛，到最後都要接受現實，無辦法」。他寄望死因研訊「找到真相，或盡量接近真相」，並呼籲當日身處尚德停車場或廣明苑的街坊，或當天通知急救員搶救梓樂的市民，可向死因庭或他本人提供資料。

周德明在庭上供稱，兒子去年11月3日一直在家中，至晚上11時40分左右穿上黑衣短褲，揹起背包離家。他叮囑梓樂「你出去小心啲」，兒子沒有回答及交代去向便離家。翌日凌晨零時許，周德明向兒子發WhatsApp信息，稱寓所附近可能有催淚彈，梓樂回覆提醒父親關窗後，最後的WhatsApp上線時間為凌晨1時正。凌晨2時，梓樂的中學同學到寓所拍門，聲稱梓樂「好似中催淚彈之後跌落去」，他才知悉兒子墜樓受傷，送院後昏迷。

周德明提到，有醫院職員把染有梓樂血漬的衣服交給他，他覺得「好多血、好不安」；梓樂後來接受兩次開腦手術，以減低腦壓，但情況無改善。至11月8日早上6時許，為免令兒子更痛苦，家人最終同意醫護不再搶救。

周德明表示兒子參加過遊行 ，間中在警民衝突期間外出，但兩人從沒有談論社會事件。

另外庭上讀出兩份書面供辭，科大投球隊（netball）領隊徐婉靜稱周梓樂為校隊參加學界比賽，為人認真勤力。

科大英文科導師李婉儀則稱周梓樂品行及學業成績中上，樂於學習。聆訊今續。