港男因襲警案失教席 眾籌50萬涉洗黑錢被捕

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 警方拘捕一名30歲男子，涉嫌以眾籌為理由洗黑錢，他正被扣查。消息指，被捕男子是前小學教師楊博文。

香港電台報導，警方毒品 調查科財富調查組總督察鄧凱彤昨天表示，9月上旬發現有人在自己的網上社交平台發起眾籌，聲稱因為一宗襲警案被定罪，失去工作，眾籌50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元 ）作為家人生活及醫療支出，並提供銀行戶口收款。

據報導，警方調查後發現，該名男子的戶口由9月8日至10月24日期間收到約587萬元（約75.7萬美元）。鄧凱彤說，金額與被捕男子所說的眾籌金額50萬元並不相符，懷疑他利用市民同情心，以經濟困難作為幌子，掩飾非法資金來源，不排除有人訛稱經濟出現困境以騙取金錢，警方同時會調查被捕男子是否涉及其他刑事罪行，包括欺詐罪。

她又說，被捕男子與家人名下有兩個住宅物業，估值超過1300萬，其中一個物業是非自住用途。被問到被捕男子是否前教師楊博文，鄧凱彤說，相關案件已進入司法程序，警方不評論。

另據香港01報導，楊博文被指在去年11月「黎明行動」當日早上慢駛，遭交通警截查時提膝撞警長腹部一下，被控一項襲警罪，9月被判囚9星期，現正等候上訴。翻查資料，楊博文於本年9月9日凌晨，在社交媒體上透露受事件影響已遭到學校解僱，家中財政狀況緊拙，遂眾籌 50 萬元以作支付患病父母的醫療及生活開支。同日，他再次於發文指由於眾籌引起非常大的迴響，由於數目已達標，需要即時停止接收款項。