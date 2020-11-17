內地學者：支聯會涉顛覆違國安法 支聯會主席斥「欲加之罪」

香港支聯會主席李卓人（中）認為悼念六四無罪，即使集會被禁仍會繼續燃點燭光。（Getty Images）

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍昨日在報章撰文，稱支聯會（香港 市民支援愛國民主運動聯合會）違反港區國安法 及多條本地法律。支聯會主席李卓人強調「爭取民主無罪」，形容有關指控是「欲加之罪」。

•保安局：違法否由法庭裁定

香港經濟日報報導，保安局稱，不就個別人士言論或情況作評論。但團體是否違反港區國安法，最終是由法庭裁定。

據報導，田飛龍昨在報章撰文，稱支聯會將顛覆性綱領和意圖，轉變成具體抗爭行動，逐步走向與一國兩制憲制秩序、國家安全利益對抗的境地。

田飛龍認為，支聯會涉觸犯「刑事罪行條例」、「公安條例」、「社團條例」，保安局局長可禁止其運作，而港區國安法生效後，支聯會繼續違法行為，如接受外部勢力捐贈資助、籌辦「六四 記憶人權博物館」煽動對中央政府的仇恨情緒、與激進本土勢力深度勾連，強調港區國安法可對生效後的行為，作精準的調查、檢控和懲治。

支聯會主席李卓人表示，民主自由是應有權利，不應被當成顛覆，會堅持民主無罪的原則，不退縮、不放棄迎接挑戰。他回覆「852郵報」查詢時，強調「爭取民主無罪」，形容有關指控是「欲加之罪」，中共強加罪名往往不需要理由，而在「紅線」越拉越緊的情況下，已無辦法採取措施避免越界，更笑言支聯會存在本身已是越界行為。

另據明報報導，支聯會每年6月4日晚上，均會舉行六四燭光集會，主席李卓人表示，以後會繼續舉行六四集會，未知警方會否以「港區國安法」為由否決，但認為悼念六四無罪，即使集會被禁仍會繼續燃點燭光。有支聯會常委估計，參加者無可避免或較過往顧忌，國安法立法後會有多一重擔心。

據報導，內地學者田飛龍表示，以往支聯會可舉行六四集會，不代表一定合法，形容過往是「默認」、「放任」狀態，稱支聯會五大綱領觸及對中共領導、憲法的攻擊，涉顛覆意圖，在國安法下如繼續原有行為，「會有很大的法律風險」。