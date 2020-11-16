香港唐樓餐廳生日派對失火 7尼泊爾裔死 11傷

起火的唐樓2樓餐廳火光熊熊，火舌及濃煙不斷向上層蔓延。（取材自臉書）

香港 油麻地佐敦廣東道有一棟老式三層高住宅大樓「唐樓」，15日晚8時許起火，焚燒大約2小時後至晚上10時許被撲滅，造成至少7死11傷，包括4男3女，全部為尼泊爾裔，年齡介乎9歲至40歲。肇事單位為尼泊爾餐廳，有同鄉為子女慶祝生日竟釀不幸。

香港電台網站15日晚間消息指出，香港警方接報有低樓層冒煙，根據網路片段，當時樓層火勢熊熊，火舌波及大樓上層，現場冒出大量濃煙，消防到場後將火撲滅。

有數十名住客疏散到樓下暫避，有住客被救出時已嚴重燒傷或全身熏黑，一名男子逃生下樓時跌傷腳，救護員及警員為他做心肺復甦術，傷患分別送往香港廣華、伊利沙伯、明愛及瑪嘉烈醫院治療。

住火警旁邊大廈的一名住戶表示，事發時他聽到尖叫聲，於是也帶著隨身物品下樓，當時聽不到有火警鳴笛聲，也無爆炸聲，但他看到大火，現場也傳出濃烈氣味；還有目擊者說，看見一名男子從窗外棚架跳到街上，當時有聞到燒焦氣味。

另據文匯報報導，據悉死者全部為尼泊爾裔。消防及警方再調查火警起因，初步不排除有人參加生日派對燃點蠟燭時意外燒著雜物肇禍。

起火為1樓一單位。消息指，肇事單位為一間尼泊爾餐廳，平日會舉辦同鄉聚會聯誼，每到節日或假期亦有不少同鄉前來聚餐閒聊，而昨天周日假期有同鄉為子女慶祝生日，邀請不少親友前來慶祝，詎料發生火警，奪去7人生命，包括兩名分別10歲及11歲的小童。

消息指，一名送院傷者正是為兒子舉行生日派對的父親，事發時共有最少9名親友在餐廳內一同開生日會，他和另外兩個小朋友成功逃生。傷者表示事發前曾在餐廳門前目睹有燃燒的蠟燭放於地上，不排除有可能燒著隔離隔音板引起火警。消防表示，會成立專責小隊調查事件。