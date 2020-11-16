男拖6天求醫確診… 香港連5天現不明個案

港府設立的四個長期檢測中心15日啟用，吸引大批市民排隊檢測。圖為鰂魚涌社區會堂輪候人潮。（中通社）

香港疫情 反彈，昨日新增14宗確診個案，9宗為外地輸入個案，5宗為本地病例，包括前日初步確診的49歲不明源頭男患者，昨日已證實染疫，成為唯一不明源頭個案，他6日發病，但拖延6天才求診。其餘4宗本地感染個案均與早前確診病例有關連。

文匯報報導，香港昨連續第5天現源頭不明個案，該宗源頭不明個案的49歲男患者，居於沙田新田圍邨盛圍樓，他6日出現發燒，但未有求醫，6天後（12日）才向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本。病人從事裝修工作，發病後於9日最後上班，工作地點為跑馬地山光道25號的馬會會所。

新冠疫情持續，港府設立的四個長期檢測 中心昨日啟用，吸引大批市民排隊檢測，不少排隊市民表示近日出現多宗源頭不明個案，擔心中招，因此參與檢測，且240港元（約2.3美元）的檢測費用合理，是大眾能夠負擔的金額。不過，由於不少未網上預約的市民同樣排隊等候，導致出現排錯隊情況，場面一度混亂，有等候兩小時者鼓譟，批評安排混亂。

•安心出行App上路

另據明報報導，「安心出行」App16日起供下載。創新及科技局長薛永恒15日稱，有6000個公私營場所和1.8萬輛的士有二維碼或車牌，供市民掃描以作記錄，當有確診者相若時間到過用戶所到場所或乘坐過同一的士，程式會發通知提示用戶風險。他強調，出行資料只儲存於用戶手機，31天後自動刪除，港府沒備存，即使用戶染疫，醫護亦要在該人同意下才可查閱紀錄。