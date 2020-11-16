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港生海外升學2天200查詢 「前所未見」

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

有機構昨舉辦升學展覽，吸引近百人參加，家長稱香港近年政治形勢複雜，「去外國可能好一點」。有升學機構負責人表示，以前學生留學純粹為讀書，現在不少人兼且詢問工作移民；國安法生效後，前所未見兩天內接獲逾200宗升學查詢。

明報報導，昨主辦美國升學展覽活動的麗斯美國留學中心總監鄔慧潔認為，香港去年社會事件刺激海外升學的查詢，至本年4、5月受疫情影響回落，但近月數量又開始回升。她稱11月本屬淡季，但昨舉行的升學講座報名人數爆滿，需要加場。

據報導，在場一位先生表示兒子希望到外國讀書，因外國的發展機會較多，且憂慮兒子留港會參與政治，認為出國專心讀書、發展事業，好過搞政治。另一位小姐盼就讀中五的侄兒留美發展，認為「香港政治收緊得很厲害，好似去到大陸一般」，擔心他日後要在政治上「跪低」才能在港謀生。

報導稱，天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡稱，港區國安法立法後，公司接獲的海外升學查詢明顯增加，今年7月公司曾參加升學展，短短兩日接獲逾200宗升學查詢。她認為香港社會因素加上外國修訂移民政策，均吸引家長考慮子女海外升學。她又說，以往學生在外國畢業後大多回港，現時家長「10個有8個」一併查詢在外地工作移民事宜，認為多了人為此鋪路。

報導說，最近加拿大宣布多項便利港人移居當地的政策，李婉怡說當日消息一出，她與同事在公司尚未「坐定」細讀政策內容，即有家長來電查詢，她相信將有部分家長「轉軚」，安排原本赴英、澳等國升學的子女，改到加拿大，以便日後留在當地工作、移民。

升學 香港 移民

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