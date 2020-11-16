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疫情+社會因素 港生赴台申讀大學增44% 留台工作多1.3倍

香港新聞組／香港16日電
有升學機構表示，港區國安法生效後，該公司在兩天內接獲逾200宗升學查詢，數量之多屬前所未見。圖為去年在香港會議展覽中心舉辦的香港國際教育及就業展覽。（中通社資料照片）
有升學機構表示，港區國安法生效後，該公司在兩天內接獲逾200宗升學查詢，數量之多屬前所未見。圖為去年在香港會議展覽中心舉辦的香港國際教育及就業展覽。（中通社資料照片）

台灣近年成為港生就讀大學的首選國家，港生赴台升讀大學申請宗數及畢業後留台工作港生人數雙雙上升，其中今年香港有約5300宗報讀台灣學士班申請，較去年上升44%；今年截至9月港生獲准留台工作人數大增1.3倍。

•疫下歐美轉網課 台正常上課

明報報導，台北經濟文化辦事處教育參事馬湘萍稱，港人熱門升學地歐美等國疫情較嚴重，當地學生要轉為網上學習，惟「台灣疫情防控做得很不錯，受到很多國家肯定」，台灣院校疫下僅延遲開學，之後正常上課，當局又於年中起陸續讓海外學生回台就學。她認為有鑑於疫情，港生或認為赴台安全，相信有學生亦因此更改升學地點。

據報導，處方早前公布，今年逾2700名香港新生赴台升學，馬湘萍相信疫下選擇台灣升學的人數比例會愈來愈高。提供赴台升學輔導的海華服務基金諮詢委員王達才則認為，社會因素是報讀宗數急升的明顯原因之一。他說，港生或認赴台讀書較自由，家長亦希望子女到社會環境較寧靜的地方就學，而台港文化相近，學費較低。

•「港警濫暴 暫時留台較安全」 

報導指出，據台灣勞動部數字，今年截至9月有489名香港學生在台畢業後獲准於當地工作，人數比5年前大增1.3倍。莫先生去年於台中逢甲大學畢業，去年反修例運動期間，他覺得香港有警察濫暴等問題，認為民主、自由等價值比個人前途重要，故決定留下來工作，盼5年後申請在台定居。他說港區國安法實施後，身邊不少在台工作的香港畢業生皆認為「暫時留在台灣比較安全」。

•台灣學科多元 工程系受歡迎

報導稱，相比台港兩地大學課程，馬湘萍認為，香港學科較集中於商業、金融等領域，台灣選擇則較多元，「只要你想得出來的科系，一定找得到學校報考」。工程是近年受赴台港生歡迎的課程之一。

報導說，台灣近年放寬港生畢業後留台的規定，包括准延長居留至最長一年。海華服務基金副祕書長陳美春說，港人留在當地主要從事醫療、建築、工程、商業等行業。根據台灣移民署規定，在台畢業的港生於當地工作滿五年，且符合薪金要求，就能申請定居台灣。

台灣 香港 升學

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