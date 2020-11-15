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泛民立會議員總辭 香港社會意外這樣反應…

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港泛民主派15名立法會議員日前集體總辭，事發至今，社會的反應卻顯得冷淡。

中央社報導，客觀上，從港英政府到香港主權轉移以來，如此龐大數量的立法會議員集體總辭還是首次，不但影響立法機構的正常運作，更可能觸發憲制危機。

但令人意外的是，這幾天來，香港社會對事件的反應顯得有點平靜，甚至冷淡。比如，事件發生至今，即使是泛民內部都沒有任何團體申請集會示威。

對於社會的反應出奇的冷淡，有輿論分析了箇中原因。就泛民陣營而言，去年中「反送中」運動爆發後，整個運動由激進力量主導，他們對爭取普選感到絕望後，提出「攬炒」概念，即與北京和港府「拉倒」，事事不合作。

因此，當港府因疫情而暫停立法會選舉一年並延長本屆議會運作一年時，泛民的激進力量早已表態反對陣營中的議員留任，認為不應配合北京。

在泛民陣營中，朱凱廸和陳志全當時就決定不留任。不過，仍有21人名泛民議員堅持留任。

分析指出，在這樣的背景下，泛民議員在留任約一個月後卻又宣布總辭，換來的難免是部分支持者的冷嘲熱諷，更不用期待他們會有什麼反應。

對於泛民議員總辭一事，反應較熾熱的反而是親政府的建制派，不但窮追猛打，更在街上發起簽名運動，支持人大常委會通過有關決定，把4名議員趕出議會。截至13日深夜，建制派已收集到超過70萬個支持簽名。

另有分析認為，香港社會經過超過一年的「反送中」示威衝擊後，無論是什麼陣營，身心都有點疲態和厭倦，動極思靜，熾熱的心開始沉寂。

概括而言，泛民議員總辭，換來的是同陣營中不少支持的冷漠和敵對陣營的「慶賀」，處境有點尴尬。

這次泛民議員如此悲情地總辭，外界不知道背後是否有任何政治盤算，但無論如何，它顯然沒有引起社會太多共鳴，也許會令一些人感到無奈和意外。

香港 北京 反送中

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